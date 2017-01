Réagissez

La sélection nationale a été éliminée hier de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule au Gabon, se contentant de la 3e place derrière le Sénégal et la Tunisie.

Les chances des Verts de se qualifier au prochain tour ont été réduites à néant en première période vu que la Tunisie menait par 4 buts à 1 face au Zimbabwe et que les camarades de Brahimi regagnaient les vestiaires avec un nul (1-1) face à une équipe du Sénégal totalement remaniée. La sélection nationale a bien débuté le match en ouvrant la marque par Slimani suite à un joli service de Hanni (10’). Ce but n’a pas provoqué la grande joie dans le camp des supporters algériens car, au même moment, la Tunisie venait d’ouvrir le score sur un but de Sliti.

Et pour ne laisser aucune chance à éventuel scénario catastrophe pour elle, la sélection tunisienne bombarde le Zimbabwe par trois autres buts en première période, signés M’sakni (23’), Khemissi (36’) et Khazri (44’). Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la sélection nationale algérienne se fait rejoindre au score en fin de première période sur un but litigieux (entaché de hors-jeu), signé Diop d’un tir (44’), alors qu’il y avait un joueur sénégalais seul qui fermait le champ de vision au portier Asselah.

Après la pause-citron, les Verts reviennent avec de meilleures intentions et parviennent à doubler la mise toujours par Slimani, qui inscrit son doublé de la rencontre et son 26e but personnel. Mais la joie était de courte durée puisque les Lions de la Teranga, pourtant avec une équipe remaniée (sept joueurs titulaires laissés au repos par l’entraîneur Aliou Cissé, ndlr), remettront les pendules à l’heure deux minutes plus tard grâce à un tir à ras de terre de Sow.

Dans les dix dernières minutes, Slimani, bien servi par Hanni, se présente seul face au gardien et rate le troisième but, envoyant le cuir hors du cadre. Bounedjah, qui venait d’effectuer son entrée, a eu lui aussi la balle de la victoire, mais sa tentative sera repoussée par la transversale.

Dans l’autre match, la Tunisie s’est contenté de gérer son avance et s’est imposée par 4 à 2, ce qui lui permet de terminer 2e du groupe B avec six points. La Tunisie affrontera le Burkina Faso en quart de finale, alors que le Sénégal rencontrera le Cameroun dans le match choc du prochain tour. En revanche, l’Algérie avec ce match nul, quitte la CAN avec des regrets.