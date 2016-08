Trois caches pour terroristes et des bombes artisanales détruites à Chlef et Tizi Ouzou

Réagissez

Trois caches pour terroristes, des bombes artisanales, un canon et un obus pour mortier, ont été détruits mardi à Chlef et Tizi Ouzou, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit le 30 août 2016, trois (3) caches pour terroristes, un (1) canon, quatre (4) bombes de confection artisanale, et un (1) obus pour mortier, à Chlef et Tizi Ouzou (1e RM)", précise le MDN.

D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, a appréhendé à El Oued (4e RM), un (1) contrebandier et saisi deux (2) camions chargés de 3.396 unités de boissons de différents types", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté deux (2) narcotrafiquants à Maghnia (2e RM) et saisi 298 comprimés psychotropes".

En outre, à Laghouat des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi deux (2) fusils de chasse et une quantité de munitions. De même à Djelfa (1e RM), un détachement a arrêté deux (2) personnes à bord d'un véhicule touristique, en leur possession un (1) fusil de confection artisanale".

A Illizi, un détachement de l'ANP, "a appréhendé quatre (4) immigrants clandestins de différents nationalités africaines".

Par ailleurs, des éléments des Gardes-côtes d'Annaba (5e RM) ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de quatorze (14) personnes, à bord d'une (1) embarcation de construction artisanale", rapporte également la même source.