Sellal reçoit à Ryadh le directeur du Fonds saoudien des investissements publics

Réagissez

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb, et celui de l'Agriculture et du Développement rural, Abdesslam Chelghoum, qui accompagnent le Premier ministre dans sa visite officielle en Arabie Saoudite.

Auparavant, M. Sellal a été reçu par le serviteur des Deux Lieux Saints le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud avant de recevoir, à son tour, le ministre d’Etat saoudien aux Affaires étrangères, Nizar Ibn Oubeid Madani.

Ces rencontres ont permis aux deux parties de procéder à l’évaluation de l'état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur consolidation dans tous les domaines. Elles ont été également l’occasion d’échanger les points de vue sur un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le Premier ministre prendra part, au second jour de sa visite, mercredi, à un forum économique destiné à encourager les opérateurs algériens et saoudiens à développer l'investissement productif et à multiplier les initiatives de partenariat susceptibles de renforcer davantage les relations d’affaires entre les deux pays.