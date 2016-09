Med It EL DJAZAIR reporté

Réagissez

Devant se tenir initialement du 26 au 29 septembre, le salon Med IT El DJAZAIR a finalement été reporté. La date de sa tenue n’est pas encore définie.

Le report de la 13éme édition de ce salon intervient suite au litige lié à son organisation et qui oppose la société mère et sa filiale algérienne, à savoir Xcom France et Xcom Algérie.

« Faisant suite à une mauvaise publicité dont le seul but est de discréditer l’organisation du Salon Med-IT EL DJAZAÏR qui émane de notre ancien partenaire XCOM France avec notamment des plaintes contre XCOM Algérie et l’INAPI, nous avons pris la décision de reporter l’organisation de la 13ème édition du salon MED-IT EL DJAZAÏR sur les conseils de notre partenaire historique « le Ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication », explique Med It Algéérie dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



La tenue du salon est tributaire de la décision de la justice sur cette affaire « Nous avons totalement confiance en la justice de notre pays et en notre bon droit », assure Med It Algérie.

Différent autour de la propriété de l’évènement

Il y a quelques mois, Xcom France, boite organisatrice du salon depuis 2004, a informé qu’elle n’organise pas le salon cette année et entame des actions judiciaires contre Xcom Algérie, laquelle boite organise la 13eme édiction du Med It.

Pourtant pour Xcom Algérie, les choses sont claires : un accord signé par les deux parties le 4 juin 2015 accorde à Xcom Algérie le statut d’organisateur exclusif du salon Med It. En contrepartie, Xcom France bénéficie d’une importante remise sur un petit espace du salon réservé à des exposants établis à l'étranger.

Avant de signer cet accord, le directeur général de Xcom France Sylvie Reforzo a intenté une action en justice contre Xcom Algérie, afin d'essayer d’empêcher la tenue du MED-IT.Cette action a été déboutée par la justice Algérienne le 03 Juin 2015. Xcom France qui affirme l’existence de ce contrat, se dit finalement décider à le résilier.

Le salon Med It se tient depuis 2004. Il accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs et 150 exposants dont 30% d'entreprises étrangères parmi lesquelles les grandes multinationales.