Les Verts ratent leur entrée

L’Algérie n’a pas pu mettre un terme au signe indien face au Cameroun et rate son entrée en lice pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 qui se tiendra en Russie.

L’Algérie a été tenue en échec (1-1) dans son stade fétiche de Blida, cette fois sur une pelouse glissante et à la limite du praticable. Soudani a ouvert la marque à la 6e minute, et Moukandjo a égalisé à la 23e minute. Ce nul arrange les affaires du Nigeria qui est allé battre la Zambie sur le score de 2 à 1 et prendre ainsi la tête du classement du groupe B. Le prochain match Nigeria – Algérie dans un mois s’annonce déjà capital pour les Verts.

La sélection nationale de football a raté son entrée en lice pour les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Elle a été tenue en échec par le Cameroun sur le score d’un but partout en match disputé au stade Mustapha Tchaker de Blida devant une affluence nombreuse qui est restée sur sa faim après la piètre prestation des Verts. L’Algérie a pourtant bien débuté le match en ouvrant la marque par Soudani, qui a inscrit son 21e but personnel. L’attaquant du Dinamo Zagreb surgit au deuxième poteau et reprend du plat du pied un corner de Mahrez, dévié au passage par Slimani. Ce but a fait réagir et rugir les Lions Indomptables qui ont tenté quelques incursions, notamment par Toko sur le flanc gauche.

La défense algérienne ne paraissait pas du tout rassurante, notamment dans le couloir assuré par Zeffane qui manque de temps de jeu. Profitant de la défaillance de la défense algérienne sur ce côté-la, les Camerounais parviennent à remettre les pendules à l’heure par Moukandjo, totalement décalé à droite pour battre tranquillement M’bolhi (23’). L’égalisation a quelque peu déstabilisé les Verts qui cèdent devant la débauche d’énergie des Camerounais et leur bonne organisation au milieu du terrain.

Ce n’est que dans les dix dernières minutes que les camarades du capitaine Medjani reprennent leur domination et parviennent à se créer quelques occasions, notamment par Mahrez qui, à deux reprises, a failli doubler la mise n’était la vigilance et le bon placement du portier Ondoa.

En seconde période, on assistera au même scénario, avec une équipe camerounaise bien en place et la sélection nationale très timide en attaque. L’incorporation de Brahimi à la place de Boudebouz n’a pas apporté un changement dans la physionomie du jeu. Ce sont plutôt les Lions Indomptables qui ont failli doubler la mise par Aboubaker à la 78e minute, n’était le sauvetage miraculeux de M’bolhi. La réplique fut immédiate par Slimani, bien servi par Mahrez, mais son tir sera dévié par le portier Ondoa.

Et comme en première période, il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour assister au réveil des Verts, mais sans parvenir à déstabiliser la défense camerounaise ou à inquiéter son gardien de but, même dans cette frappe limpide de Guedioura, déviée in extremis. La touche de l’entraîneur Rajevac n’est pas parue dans ce match puisque les camarades de Medjani ont continué à jouer de la même manière jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre qui a permis au Cameroun de garder son invincibilité face à l’Algérie et de repartir avec un point.