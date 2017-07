Les premiers véhicules DZ chez les clients dès août

Réagissez

L’usine Sovac Production multimarque en partenariat avec le groupe Volkswagen a été inaugurée, hier en grande pompe, dans la zone industrielle Sidi Khettab, à Relizane, en présence du patron de la marque Volkswagen, Herbert Diess.

La cérémonie était grandiose. Elle s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, qui a représenté le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, les walis de Relizane, de Motaganem et d’Oran, des représentants des ambassades d’Allemagne, d’Espagne et de République tchèque, de Grande-Bretagne, de l’Union européenne, des marques Seat, Skoda, ainsi que des partenaires et collaborateurs dans l’automobile.

Cette usine, pour laquelle Sovac SPA est actionnaire majoritaire, est dotée de quatre lignes d’assemblage et permet de produire quotidiennement jusqu’à 200 véhicules des modèles Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, Seat Ibiza et Škoda Octavia, nous a-t-on expliqué lors de la visite du site où sont montés les quatre modèles.

A partir de 2018, la production locale sera étendue aux modèles Volkswagen Polo et Škoda Fabia. Intervenant à cette occasion, le président du directoire de la marque Volkswagen et membre du directoire du groupe Volkswagen, Dr Herbert Diess, a, après avoir rappelé que Volkswagen est l’un des leaders mondiaux, estimé que «le marché africain est important et celui de l’Algérie offre de plus grandes opportunités». «Votre pays est riche en matières premières» a-t-il lancé. «Le continent africain offre de grandes opportunités de développement pour le groupe Volkswagen.

Grâce à notre nouvelle usine en Algérie, nous développerons avec notre partenaire Sovac la présence des marques du groupe en Afrique du Nord. Nous apporterons des technologies de pointe en Afrique, notamment avec la Golf de Volkswagen. La marque Volkswagen peut désormais écrire une nouvelle histoire à succès en Afrique», a-t-il poursuivi. Avant d’ajouter : «Avec cette usine, on va écrire une nouvelle page d’histoire dans nos relations.»

Le président-directeur général de Sovac s’est dit, pour sa part, «très fier» de ce partenariat avec l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, en l’occurrence le groupe Volkswagen. Mourad Oulmi a adressé des «remerciements» au gouvernement pour avoir partagé «la stratégie» et d’avoir cru à ce partenariat. «Aujourd’hui commence une nouvelle ère pour notre partenariat. Sovac Production fait désormais partie intégrante du groupe et, ensemble, nous créerons un réseau industriel dans lequel nous construirons non seulement des véhicules, mais aussi une structure d’approvisionnement qui répondra aux exigences de la production locale», a-t-il déclaré.

L’orateur annonce, à ce titre, la construction à partir de 2018 d’une zone d’activité composée d’une dizaine de hangars et où seront accueillis les futurs sous-traitants. Le ministre du Commerce, Ahmed Saci, a insisté sur le passage de l’étape de montage à celle de la construction. «Nous sommes convaincus que l’Algérie est un allié et un partenaire fiable dans ce partenariat.» «Ce partenariat est une base d’acquisition de technologie et grâce auquel on va être exportateur», a-t-il ajouté, insistant sur la création de richesses et d’emplois.

Cela dit, près de 550 collaborateurs travaillent actuellement dans cette nouvelle usine. Selon des prévisions, à long terme, 1800 postes d’emploi pourraient être créés dans l’usine de Relizane. L’usine, aboutissement d’un accord de partenariat signé en novembre 2016 par les responsables du groupe allemand et le PDG de Sovac, en présence de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Bouchouareb, prévoit une capacité de production pour la première année de 12 000 véhicules et d’évoluer progressivement à 100 000 unités/an à l’horizon 2020.

Il s’agit d’un investissement de près de 170 millions d’euros avec une prévision de taux d’intégration de 15% en 2017 et de 40% dans cinq ans. A noter que depuis hier, les modèles des véhicules produits sont exposés dans les showrooms de Sovac.