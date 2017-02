Réagissez

Les changements à la tête des entreprises publiques reviennent épisodiquement au-devant de la scène médiatique.

Celui d’Air Algérie est des plus emblématiques. Faisant fi des bilans et autres contrats de performances, en vogue dans les pays avancés, la valse des changements opérée dans l’opacité la plus totale obéit assez souvent à des considérations claniques, politiciennes et non au manque de résultats probants. C’est le propre de tout système rentier qui cherche à placer sa clientèle pour maintenir le statu quo et non placer des compétences pour bien gérer et générer de la richesse.

Pourtant, dans le discours et les textes, les entreprises publiques ont acquis leur autonomie de gestion et l’acte de gestion a été dépénalisé. Dans les faits, les injonctions administratives continuent à rythmer la vie des entreprises publiques et à rendre précaire la situation des cadres gestionnaires.