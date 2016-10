Réagissez

La mort du jeune Mohcine Fikri et la protestation qu’elle a suscitée pourraient bien faire boule de neige, surtout lorsque l’on sait que comme Al Hoceïma, l’arrière-pays au Maroc est tout aussi bouillonnant de colère. La preuve, des marches étaient annoncées hier dans de nombreuses villes du royaume.

Vendredi soir dans la ville d’Al Hoceïma, Mohcine Fikri, un jeune marchand de poissons, a trouvé la mort en se jetant dans la benne d’un camion de ramassage d’ordures ménagères dans laquelle la police venait de jeter le fruit d’une journée de dur labeur. Ce geste de

désespoir a choqué les habitants de cette ville du Rif. Ils sont spontanément sortis dans la rue pour crier leur colère contre la monarchie et dénoncer la malvie tout autant que le chômage qui les frappe. La protestation de plusieurs heures qui a rassemblé des centaines de personnes a eu lieu devant la préfecture de police d’Al Hoceïma.

Le courroux des Rifains était d’autant plus grand qu’un policier aurait volontairement mis en marche la benne du camion à ordures dans laquelle s’était jeté le jeune Mohcine Fikri. Ali Lmrabet, journaliste marocain vivant actuellement en exil, indique que certaines versions soutiennent que «le responsable de la police à Al Hoceïma aurait dit : ‘‘Ecrase sa putain de mère’’, avant que Mohcine Fikri ne soit broyé par cette benne». C’est justement cette version des faits qui a mis le feu aux poudres et est sur le point de faire du jeune marchand de poissons un Bouazizi marocain.

L’annonce par le ministre de l’Intérieur de l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du drame n’a pas suffi à calmer la population qui réclame la tête des responsables de la mort de Mohcine Fikri. Des sources d’Al Hoceïma affirment que la population ne se taira que lorsque justice aura été rendue. Ali Lmrabet rappelle que «le Rif reste la seule région qui résiste à l’influence islamiste tout en gardant ce sentiment rebelle». C’est ce qui explique, dit-il, qu’elle n’est pas aimée par le régime. Et le Rif le lui rend bien.

Le Rif, région rebelle

Hier, des milliers de personnes ont participé aux funérailles de Mohcine. «Criminels, assassins, terroristes. Martyr Mohcine, repose-toi, nous continuons le combat !» lançait l’un des marcheurs selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié hier, l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a «condamné» l’Etat marocain qui «foule aux pieds la dignité des citoyens depuis la répression féroce du mouvement du 20 Février et maintient la région (nord) dans un état de tension». A l’occasion, l’association, qui a mis en garde contre «une possible répétition» des manifestations de 2011, a exigé que «toutes les responsabilités soient établies». Si la monarchie a toujours une dent contre le Rif, cette région n’est cependant pas la seule région au Maroc à souffrir de la misère et du chômage.

Une enquête fouillée intitulée «Le Maroc pétrifié par son roi», publiée au début du mois par Le Monde diplomatique et signée par Pierre Daum, révèle que le Maroc est carrément assis sur une bombe sociale prête à exploser à n’importe quel moment. Et ce qui risque de précipiter cette explosion, ce sont les promesses d’ouverture non tenues faites par le roi en 2011, en pleine protesta du Mouvement 20 février 2011. Ayant paralysé le royaume pendant plusieurs semaines, ce mouvement animé par des jeunes avait fait trembler la monarchie au point où certains observateurs avaient misé sur la fin imminente du Makhzen.

Aujourd’hui, les Marocains se rendent compte que les réformes initiées par le roi Mohammed VI ne sont que de la poudre aux yeux. Dans les faits, les changements introduits dans la Constitution et supposés donner plus de pouvoir aux élus lui ont permis au contraire de raffermir davantage son pouvoir et de faire du chef du gouvernement un factotum tout juste bon à exécuter ses ordres. Le Maroc est en réalité géré par un véritable cabinet noir que dirige Mohammed VI depuis son palais. Les Marocains sont bien loin de la monarchie parlementaire dont ils rêvaient il y a cinq ans.

De la poudre aux yeux

L’autre raison de la colère de la population trouve son origine dans la misère et le chômage dans lesquelles elle évolue dans ce pays. Ces phénomènes y sont même endémiques. La cause ? Le caractère foncièrement prédateur de la monarchie : tout l’argent dans les caisses du royaume. De nombreux ouvrages traitent avec, preuves à l’appui, de la question. L’enquête du Monde diplomatique révèle que le roi Mohammed VI a quasiment fait main basse sur le Maroc et ses richesses.

Il n’y a pratiquement pas une société d’importance dans le royaume dans laquelle il n’est pas actionnaire. Face à cette course effrénée à la rente et à la richesse, les Marocains ont quant à eux sombré dans la paupérisation au fil des ans. Gagnés par le désespoir, nombre d’entre eux sont tombés dans l’extrémisme religieux ou du trafic de drogue. Le Maroc est depuis plusieurs années le plus important producteur mondial de résine de cannabis. Pis encore, les libertés y sont confisquées et la presse est bâillonnée.

Le pays de Mohammed VI est devenu une prison à ciel ouvert. C’est ce cercle vicieux que les animateurs du 20 février 2011 ont tenté de briser il y a 5 ans. La mort du jeune Mohcine Fikri et la protestation qu’elle a suscitée pourraient bien faire boule de neige. Surtout lorsque l’on sait que comme Al Hoceïma, l’arrière-pays au Maroc est tout aussi bouillonnant de colère. La preuve, des marches étaient annoncées dans de nombreuses villes du royaume.