En dépit d’une baisse sensible des importations, la balance commerciale de l’Algérie demeure déficitaire. En neuf mois, entre janvier et septembre 2016, le déficit commercial a atteint 15,04 milliards de dollars, contre un déficit de 12,53 milliards de dollars à la même période de 2015, soit un creusement de déficit de 2,51 milliards de dollars (-20,03%) entre les deux périodes, a indiqué, hier, le Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes. Les exportations ont reculé à 20,04 milliards de dollars, contre 26,93 milliards de dollars sur la même période de 2015, soit une baisse de près de 6,9 milliards de dollars (-25,57%), précise encore le CNIS.

Les importations se sont également réduites, mais à un moindre rythme par rapport à celui des exportations en s’établissant à 35,08 milliards de dollars, contre 39,46 milliards de dollars, soit une baisse de près de 4,4 milliards de dollars (-11,1%). Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 57% durant les 9 premiers mois de 2016, contre 68% à la même période de 2015. Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 93,73% du total des exportations, ont été évaluées à 18,789 milliards de dollars, contre 25,489 milliards de dollars à la même période de 2015, en baisse de 6,7 milliards de dollars (-26,3%).

Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles demeurent toujours faibles, ne représentant que 6,27% du volume global des exportations, et ont également reculé pour se chiffrer à 1,25 milliard de dollars contre 1,44 milliard de dollars (-13,31%) entre les deux périodes de comparaison. Pour ce qui est des importations, tous les groupes de produits ont connu une baisse entre début janvier et fin septembre de l’année en cours. Sur les 35,08 milliards de dollars d’importations enregistrées, un montant de 20,57 milliards de dollars a été payé par cash (58,65% des importations), soit un recul de 12% des règlements par cash par rapport à la même période de 2015.

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37,54%, pour un montant de 13,17 milliards de dollars, soit une baisse de 11,76%, tandis que les comptes en devises propres ont financé à hauteur de 3 millions de dollars contre 18 millions de dollars, en baisse de 83,33%. Le reste des importations a été financé par le recours à d’autres moyens de paiement à hauteur de 1,33 milliard de dollars, en hausse de 17,65%.

Au vu des échanges enregistrés durant cette période, il est à constater que l’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires de l’Algérie. Les cinq premiers clients sont l’Italie avec 3,8 milliards de dollars (19,07% des exportations globales algériennes durant cette période), suivie de l’Espagne avec 2,71 milliards de dollars (13,5%), de la France avec 2,24 milliards de dollars (11,21%), des Etats-Unis avec 1,6 milliard de dollars (8,22%) et du Canada avec 1,06 milliard de dollars (5,31%).

Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine reste en tête avec 6,19 milliards de dollars (17,64% des importations globales algériennes entre janvier et septembre), suivie de la France avec 3,66 milliards de dollars (10,45%), de l’Italie avec 3,66 milliards de dollars (10,44%), de l’Espagne avec 2,72 milliards de dollars (7,76%) et de l’Allemagne avec 2,15 milliards de dollars (6,13%).