Le calendrier des vacances scolaires déplait aux enseignants

Réagissez

Le calendrier des vacances scolaires communiqué récemment par le ministère de l’Education nationale n’est pas du goût de certains enseignants.

Le Syndicat national des travailleurs du secteur de l’éducation (SNTE) se démarque de ce calendrier établi « unilatéralement » par la tutelle sans concertation avec les partenaires sociaux.

Le SNTE relève, dans un communiqué qu’il a rendu public, deux points. Primo la réduction des vacances d’hiver de 15 jours à 10 jours. « Les élèves qui sont en classe d’examen ont l’habitude de consacrer les vacances d’hiver pour les révisions avec les enseignants. Avec cette décision ils sont pris au dépourvus », note le communiqué.

Secundo, la réduction de 34 jours des vacances d’été du personnel administratif. Ceux-ci arrêtent le travail le 20 juillet et reprennent le 23 atout. « Non seulement la durée des vacances est réduite de 34 jours mais aussi on n’a pas pris en considération les conditions de travail durant cette saison et particulièrement au sud du pays ».

Le SNTE appelle la tutelle à revoir ce calendrier en concertation avec les concernés de manière à éviter de reproduire « ces décisions arbitraires ».