Le communiqué de la Présidence affirme que la décision de reporter la visite officielle de la chancelière Angela Merkel à une autre date «a été prise d’un commun accord avec les autorités allemandes».

La visite de la chancelière allemande, Angela Merkel, en Algérie est renvoyée à une date ultérieure. La décision a été annoncée, hier en début d’après-midi, prenant de court presque tout le monde, y compris les membres du gouvernement. Raison : «Indisponibilité temporaire du président Bouteflika atteint d’une bronchite aiguë.» «Le report de cette visite est dû au fait que Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, président de la République, qui se trouve à sa résidence à Alger, est indisponible temporairement, du fait d’une bronchite aiguë», explique la Présidence dans un communiqué rendu public.

Selon la même source, la décision de renvoyer ce rendez-vous «a été prise d’un commun accord avec les autorités allemandes». «Les autorités algériennes et allemandes sont convenues ce jour, d’un commun accord, du report de la visite officielle que devait effectuer en Algérie son Excellence Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne. Cette visite sera programmée de nouveau à une date dont conviendront les deux parties», ajoute la même source.

Du côté allemand, on évoque une demande du gouvernement algérien de reporter la tournée. «Le voyage de la chancelière prévu aujourd’hui et demain (lundi et mardi) en Algérie n’aura pas lieu. Le gouvernement algérien a demandé à la dernière minute de reporter le voyage, et la chancelière a accédé à ce souhait», affirme la chancellerie allemande, citée par l’AFP. C’est la première fois, depuis 2013, date où le chef de l’Etat a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), qu’un rendez-vous important, notamment la visite d’un haut responsable étranger, est annulé. Avant d’être victime d’un AVC, rappelons-le, le président Bouteflika devait recevoir le Président chinois.

Or, cette visite avait été annulée. Mais le contexte est différent. Jusqu’à hier matin, la visite de la chancelière allemande était maintenue. Dans la capitale, Alger, les préparatifs se poursuivaient avec, surtout, le badigeonnage des murs et la suppression des dos-d’âne sur le passage devant être emprunté par la responsable germanique. La nouvelle sur la maladie du chef de l’Etat, 79 ans, risque de remettre à nouveau sur la table le débat sur «la vacance du pouvoir» relevé par de nombreux partis de l’opposition.

Maintien de la réunion du forum d’affaires

L’annulation de la visite d’Angela Merkel n’a pas eu d’impact sur les autres activités prévues à cette occasion. Ainsi, le forum d’affaires et les travaux de la 6e Commission mixte économique algéro-allemande ont été maintenus à l’hôtel El Aurassi d’Alger. C’est ce que nous avons appris auprès du ministère de l’Industrie, dont le ministre Abdessalem Bouchouareb coprésidera les deux réunions avec Uwe Karl Beckmeyer, vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l’Economie et de l’Energie. Au programme de ces travaux, annonce le ministère de l’Industrie, il y a la signature de procès-verbaux de la commission et la signature d’un accord de partenariat.