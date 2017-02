L’armée maintient la pression sur les maquis

Réagissez

L’offensive des soldats de l’Armée populaire nationale (ANP), dans les maquis de Chréa et de Sebkha, sur les hauteurs des deux communes d’Ahnif et d’El Adjiba, est de Bouira, se poursuit.

L’opération des militaires s’est soldée, pour rappel, par l’élimination de cinq terroristes et la capture d’un autre blessé au cours d’un violent accrochage survenu en fin d’après-midi de mercredi. Des sources sécuritaires ont précisé que des renforts ont été mobilisés dans le cadre de cette opération spectaculaire et de qualité.

L’armée a recouru au même procédé utilisé dans le cadre des ratissages en mai 2016 dans la vaste forêt d’Errich, à quelques encablures du chef-lieu de wilaya, laquelle s’est soldée par la mise hors état de nuire de 14 terroristes, tous des vétérans de maquis. Des bulls ont été utilisés pour l’ouverture des chemins d’accès afin de faciliter le déplacement des militaires.

Aucun nouveau bilan de cette opération n’a été encore donné. Il faut préciser que depuis plusieurs mois, les forces de l’ANP mènent une impitoyable lutte contre les groupes terroristes encore en activité dans les maquis de la région. Au fil de ces opérations qui ont vu la mobilisation de plusieurs unités d’élites de l’ANP, le bilan se fait de plus en plus lourd pour les terroristes activant au sein des différentes phalanges (AQMI, Djund El Khilafah...) et réfugiés dans des massifs minés.

Identification

Par ailleurs, il a été procédé à l’identification des terroristes éliminés. Il s’agit de Z. Ahmed alias Ahmed El Gharbi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2001 ; Ch.Y. Mohamed alias Abdelaziz Abou Leith, qui avait rejoint les hordes terroristes en 2007 ; B. Nabil alias Abou Anès El Ouargli ; N. Djilali alias Abou El Mouthana ; A. Issam alias El Moundhir, qui avaient rallié les groupes criminels en 2008, a indiqué un communiqué du MDN rendu public hier.

Cette importante opération toujours en cours, menée par les forces de l’ANP vient confirmer encore une fois la permanente et continuelle vigilance des unités engagées dans la lutte antiterroriste et la ferme détermination pour l’éradication des résidus terroristes, a souligné la même source.