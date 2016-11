L’adoption, un si long chemin…

Réagissez

Les candidats à l’adoption, de plus en plus nombreux, font face à des procédures longues et fastidieuses. Pourtant, dans les pouponnières, beaucoup d’enfants vivent sans famille. Faute de place, des nourrissons sont même gardés des semaines dans les hôpitaux. Pourquoi ne sont-ils pas placés rapidement dans des familles d’accueil ? Pourquoi certains parents arrivent à adopter plus facilement que d’autres ? Comment vivent ces nourrissons abandonnés et mis sous tutelle de la DAS ?

Amel, ma fille, tu étais dans le ventre d’une autre femme qui est allée voir un médecin un jour, et ce médecin lui a dit de te porter dans son ventre pour moi.» C’est en ces termes que Djamila*, la cinquantaine à peine franchie, a répondu à la petite Amel qui l’interrogeait en voyant une femme enceinte passer. Elle n’était alors âgée que de deux ans et se demandait si elle avait, elle aussi, été dans le ventre de sa maman avant de naître. «J’ai opté pour cette explication pour ne pas la heurter.

C’était important qu’elle grandisse en le sachant», confie la dame. Amel a aujourd’hui 6 ans et elle sait (déjà) qu’elle a été adoptée. Pour Djamila, cette adoption est le fruit d’un long parcours. Elle est d’ailleurs consciente de la «chance» qu’elle a eue de voir aboutir sa demande de kafala, recueil légal d’un enfant abandonné que le kafil (tuteur) s’engage à éduquer comme son propre enfant mais sans droit à la filiation, ni à l’inscription sur le carnet de famille, ni encore à l’héritage (tel que le prévoit la charia).

Cette enseignante a légalement recueillie la petite Amel alors qu’elle n’avait que 3 mois et 1 jour. «J’ai toujours eu un instinct maternel très développé mais je n’ai jamais été mariée. J’ai déposé une demande d’adoption en 2008 à la DAS. J’avais été recommandée, j’ai donc été bien reçue. L’enquête sociale n’a pas tardé, j’ai reçu, chez moi, une assistante sociale un mois plus tard.

L’accord favorable est tombé après huit mois d’attente. Je pensais que j’allais me voir confier un enfant tout de suite après, mais c’est à ce moment-là que l’attente a commencé à se faire longue.» La longue attente, les candidats à l’adoption par voie de kafala la connaissent. Malgré l’intervention de plusieurs personnes influentes, Djamila n’a pu recueillir Amel que trois années après le dépôt de sa demande. C’était en novembre 2010.

L’attente et l’incompréhension

Pour ceux qui n’ont aucune relation à faire jouer, l’attente est encore plus accablante. Trois années après leur demande, Nadia, 44 ans, et Ali, 49 ans, fonctionnaires, n’ont toujours pas eu d’accord favorable. Ils ne comprennent pas pourquoi, autour d’eux, beaucoup de parents ont eu le «bonheur» d’adopter, en moins d’une année. «Nous sommes mariés depuis 11 ans, j’ai fait une fausse couche et depuis nous n’arrivons pas à avoir d’enfant. J’ai connu une femme qui a eu un bébé en seulement six mois après sa demande d’adoption. Une autre a attendu 10 mois.

Nous, nous attendons depuis février 2014 et toujours rien. Une assistante sociale est venue visiter notre appartement et nous avons passé des entretiens avec un psychologue au siège de la DAS, mais nous n’avons toujours pas de réponse. Pourtant, on nous dit partout qu’il y a beaucoup d’enfants abandonnés qui attendent dans les pouponnières. On se demande s’il faut payer pour avoir un enfant.» Ils sont loin d’être les seuls à se poser la question. Comme Nadia et Ali, beaucoup d’autres candidats à l’adoption attendent dans l’incompréhension.

Actuellement, 500 demandes de kafala traitées et approuvées s’empilent sur les bureaux de la direction de l’action sociale d’Alger, organisme chargé de recueillir les enfants abandonnés et de les placer dans des familles d’accueil. Il y en aurait tout autant dans chaque wilaya du pays. Les personnes et les couples désirant adopter des enfants sont de plus en plus nombreux. Certains viennent tout juste de déposer leurs demandes, d’autres attendent depuis deux, trois, jusqu’à cinq ans. Pourtant, dans les pouponnières, beaucoup d’enfants abandonnés vivent sans famille.

Derrière les abandons, des drames

Cette longue attente s’expliquerait par le nombre de demandes qui explose et auquel l’institution (la DAS) peine à répondre. «De plus en plus de parents, qui plus est récemment mariés, demandent à recueillir des enfants par voie de kafala. Il y a beaucoup trop de demandes et pas assez de bébés», répond Saliha Mayouche, directrice de la DAS d’Alger.

Mais pas seulement, elle évoque un autre obstacle. «Il n’est pas toujours évident de placer les bébés en famille d’accueil parce que les abandons définitifs sont rares», ajoute-t-elle. Explication : à la naissance, lorsqu’une mère met au monde un enfant hors mariage qu’elle décide de confier à la DAS, elle dispose d’une durée légale de trois mois pour changer d’avis et récupérer son enfant.

Une fois le délai passé, elle signe ou pas l’abandon définitif. La loi n’autorise les placements en familles d’accueil, que lorsque les abandons sont définitifs (signature de la mère faisant foi quand la mère est connue). D’après la directrice de la DAS, beaucoup d’enfants abandonnés vivent en pouponnières mais ne peuvent être placés en famille d’accueil parce que leurs mères biologiques gardent l’espoir de pouvoir les récupérer.

Elles refusent de signer l’abandon définitif. «Les pouponnières se retrouvent donc parfois à jouer le rôle de garderies où les mamans viennent rendre visite à leurs bébés en attendant de pouvoir les récupérer un jour», explique encore Saliha Mayouche en précisant qu’il n’y a aucun passe-droit dans le traitement des dossiers qui respecte formellement les dates de dépôt. Elle souligne qu’en 2015, 83 enfants sur 103 abandons définitifs ont été placés dans des familles d’accueil. Parmi eux, 20 enfants attendent toujours des «parents» qui voudraient bien d’eux.

Ces enfants, des survivants

«C’est une réalité cruelle, mais les personnes qui désirent adopter sont en général très exigeantes, elles veulent de beaux bébés, des bébés en bonne santé», explique Saliha Mayouche. Elle précise, qu’il y a actuellement dans les pouponnières, des enfants qui présentent quelques soucis de santé, ou d’autres qui sont de couleur et dont personne ne veut.

Dans cette logique sélective, les filles sont ainsi très demandées contrairement aux garçons que les parents adoptant craignent souvent et n’acceptent parfois que par dépit. L’écho de certains récits mettant en scène des garçons adoptés qui posent problème à l’adolescence ou une fois leur adoption découverte résonnent dans la société. Le rejet se fait par anticipation. Après le choc de l’abandon à leur naissance, ces petits êtres entrent dans les rouages d’un système procédurier qui les gardent coûte que coûte à l’abri des regards.

La maltraitance est double. Ils sont abandonnés par leurs mères biologiques parce que nés hors mariage ou encore suite à un placement judiciaire pour cause de prostitution, de maladies mentales, de divorce, de litiges ou d’incarcération des parents. Ces enfants grandissent ensuite dans le mensonge ou dans le rejet d’une société qui verse dans le déni pour préserver son ordre moral.

Les enfants adoptés qui échappent à ces affres restent rares. Il est difficile de connaître le nombre exact de naissances illégitimes, mais des associations l’estiment entre 3000 et 4000 chaque année. Dans la seule wilaya d’Alger, une moyenne de 500 enfants naissent chaque année hors mariage. 512 nourrissons en 2014. 471 nourrissons en 2013.

Ces enfants naissent dans une ambiance de tension extrême puisque leurs mères sont signalées et suivies de près par l’assistante sociale dès leur arrivée à l’hôpital. Quand ils viennent au monde, la DAS leur attribue deux ou trois prénoms avant de les acheminer vers une pouponnière. A quelques exceptions près, chaque wilaya dispose d’une pouponnière appelée «foyer pour enfants assistés». Il y en a trois à Alger (El Biar, Aïn Taya et Palm Beach).

En pouponnière, les bébés sont propres et nourris

Pour en avoir visité plusieurs dans le pays, Djamila, la mère adoptive d’Amel, en garde un goût amer. «Avant d’avoir Amel, j’ai été ballottée dans plusieurs villes du pays. Il y a tellement de tristesse dans ces foyers. J’avais le cœur déchiré à chaque fois. A Tizi Ouzou, j’ai été particulièrement bouleversée de voir autant de bébés et si peu de personnes pour leur donner des soins.

Quand j’y suis allée en 2009, 60 bébés attendaient et on a refusé de m’en confier un, malgré l’accord favorable de kafala dont je disposais», raconte-t-elle. C’est finalement dans une pouponnière à Alger qu’elle recueillera Amel. «Le 12 novembre 2010, très tôt le matin, on m’a demandé d’aller à la pouponnière de Palm Beach où ‘‘ma fille’’ m’attendait. Je n’aurais jamais cru pouvoir entendre ces mots : votre fille», se rappelle Djamila.

La pouponnière Tidafi de Palm Beach, dans la commune de Staouéli, ouverte depuis 1992, est la seule a être gérée par une association (l’Association algérienne enfance et familles d’accueil bénévoles, voir encadré). En marge de la vie, loin des bruits de la ville, après quelques heures, quelques jours, plusieurs semaines pour certains, passés à l’hôpital, c’est ici que beaucoup d’enfants abandonnés, comme Amel, atterrissent. Six berceaux en bois s’alignent dans chaque pièce.

Les murs en couleurs, les doudous accrochés aux plafonds et les tapis d’éveil posés sur le sol ne suffisent pas à emplir de chaleur les couloirs et les différentes pièces de cette petite bâtisse plantée au milieu d’un immense terrain de jeu désert. C’est ici, qu’il y a 6 ans, Amel a découvert le monde dans les bras d’une employée de l’association qu’on aime à appeler «berceuse». A quelques différences près, l’ambiance y est toujours la même, les employées sont réglées comme du papier à musique. Elles se relayent toutes les 7 heures pour s’occuper des bébés : 20 minutes pour chaque nourrisson.

Des nouveau-nés attendent dans les hôpitaux

Sarah, la quarantaine entamée, a eu à changer, à laver et à porter des centaines de nourrissons. Elle est berceuse dans la pouponnière de Palm Beach depuis 16 ans. Dans une petite pièce aux murs colorés, assise sur une chaise en plastique bleue, Sarah tient dans ses bras Mohamed, âgé d’un peu plus d’un mois, qui tête impatiemment son biberon. A ses pieds, trois bébés attendent leur tour dans des couffins. Ils pleurent. D’un geste du pied, la berceuse ramène vers elle le couffin du bébé qui s’égosille le plus fort.

Le visage impassible, elle se penche légèrement sans déranger le nouveau-né affamé qu’elle tient dans les bras, pour bloquer son pied en dessous du couffin. C’est tout de suite perceptible, ce geste a été mille fois répété. Elle le secoue d’un balancement régulier en regardant le biberon encore plein de Mohamed. Bercé, le bébé dans le couffin ne s’arrête pas de pleurer pour autant. Deux autres nourrissons sont dans leurs berceaux en face. L’un deux vient de se réveiller. Il pleure aussi, à en devenir tout rouge, mais Sarah ne peut pas se lever pour le consoler.

La journaliste demande spontanément si elle peut en prendre au moins un dans ses bras pour le consoler en attendant. Sarah est catégorique : «ils doivent attendre leur tour, il n’y a que les berceuses qui ont le droit de toucher les bébés.» Il faudra supporter les pleurs de ces petits êtres livrés à eux-mêmes. «Je me suis habituée aux pleurs des bébés, pour moi, c’est naturel. Ils ont faim, ils prendront leurs biberons les uns après les autres», commente Sarah. «On fait du mieux qu’on peut, les bébés sont propres et nourris», ajoute-t-elle.

Il faudra ravaler son émotion de voir autant de bébés pleurer et surtout ne pas se demander s’il reçoivent l’attention et la tendresse dont tout nouveau-né a besoin, tant la réponse est évidente. Est-ce que les berceuses nouent des liens avec chaque bébé dont elles s’occupent ? La question met Sarah mal à l’aise. «Il faut que vous sachiez que nous n’avons pas été payées depuis quatre mois, l’association n’a plus les moyens d’entretenir cet endroit. Nous sommes dans l’incertitude. C’est très difficile pour nous de nous en occuper sans être payées. J’ai deux enfants qui m’attendent à la maison», lâche-t-elle.

La DAS dépassée

C’est peut-être elle qui a eu à s’occuper de Amel de sa naissance à ses trois mois. Mais elle ne s’en souvient pas. «Je ne garde pas en mémoire les bébés, il y en a tellement qui viennent et partent», répond la berceuse. «Je vous avoue que je suis toujours heureuse de les voir partir, les soins qu’on leur apporte ici ne peuvent rivaliser avec la chaleur d’un foyer, d’une famille et d’une mère, fut-elle adoptive», ajoute-t-elle, en posant Mohamed dans son berceau sur lequel un bout de papier est scotché. On peut y lire : «Mohamed Madjid. Né le 13.09.2016 à Kouba. Admis le 21.09.2016».

Dans le berceau mitoyen, sont notés les dates de naissance et d’admission du petit Ahmed. Né le 03.08.2016 à Bologhine et admis le 26.09.2016. Il aura passé plus d’un mois et demi en hôpital avant d’être accueilli dans la pouponnière de Palm Beach. Djalal, lui est né le 01.08.2016, il a été admis le 21.09.2016, il aura attendu presque deux mois au service «maternité» d’un CHU de la capitale. Mohamed, Ahmed et Djalil ne sont pas les seuls à avoir passé les premières semaines de leur vie à l’hôpital. Le constat est frappant, souvent les nouveau-nés passent plus de temps qu’il ne faut dans les services de néonatologie.

«Il arrive souvent qu’on n’ait pas de place en pouponnière alors on demande aux hôpitaux de patienter et de garder les bébés dans leurs services, mais ce n’est pas systématique, ça reste ponctuel», confiait quelques jours plus tôt Saliha Mayouche, directrice de la DAS, rencontrée à son bureau. «On déteste l’idée de laisser ces bébés patienter dans des hôpitaux parce que nous sommes convaincus que la place de chaque enfant qui vient au monde est au sein d’une famille et non dans une pouponnière et encore moins dans un hôpital», explique-t-elle. Elle précise que la capacité d’accueil de chaque pouponnière varie entre 90 et 120 enfants.

Si des bébés peinent à trouver une place en pouponnières, pourquoi ne pas les placer rapidement en famille d’accueil puisque tant de candidats à l’adoption par voie de kafala attendent désespérément ? A la DAS, on indique formellement qu’il n’y a pas assez de bébés pour répondre à la demande. Mais on y avoue, paradoxalement, un manque de place en pouponnières. De quoi ajouter de la confusion à un sujet déjà complexe. Manquerait-on de structures d’accueil et de moyens pour prendre en charge ces enfants ? La direction de la DAS précise qu’ils «disposent de tous les moyens qu’il faut» et évoque un drame pour en expliquer un autre.

En plus des enfants qui présentent quelques problèmes de santé et ceux de couleur, il y a les enfants handicapés dont personne n’en veut. Il y a beaucoup d’enfants nés avec des handicaps et des malformations qui, faute de structures spécialisées pour les accueillir, restent sous tutelle de la DAS et grandissent jusqu’à leur majorité, parfois même leur vie entière dans les foyers de la DAS. C’est là une autre histoire.