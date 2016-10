Identification de quatre autres terroristes par les forces de l'ANP à Batna

Réagissez

Quatre autres terroristes abattus lors de l'opération menée le 29 septembre à Djebel Oustili dans la wilaya de Batna par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont été identifiés, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée par les forces de l'Armée nationale populaire à Djebel Oustili, wilaya de Batna (5e Région militaire), le 29 septembre 2016, ayant permis de neutraliser cinq (5) terroristes et de récupérer un lot d'armements et de munitions, il a été procédé à l'identification des quatre autres criminels abattus, en l'occurrence "B.Messaoud" dit "Errous", "Z.Mohamed" dit "Timou", "N.Seifedine" dit "Abou Doujana" et "S.Haroun", précise le MDN.

De même, un détachement de l'ANP "a détruit, le 5 octobre 2016, un atelier de fabrication d'explosifs, 18 casemates pour terroristes et deux (2) bombes de confection artisanale, suite à une opération de fouille et de ratissage à Tipaza (1e RM)".

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à El Oued, Biskra et Ghardaïa (4e RM), six (6) contrebandiers, et saisi trois (3) véhicules et trois (3) camions chargés de (55,8) quintaux de tabac".

A Tlemcen (2e RM), un détachement de l'ANP "a appréhendé quatre (4) narcotrafiquants et saisi deux (2) véhicules et (44) kilogrammes de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 4200 litres de carburants".

Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale ont arrêté vingt-six (26) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Tlemcen, Ghardaïa et In Guezzam, tandis que des unités des Gardes-côtes ont déjoué, à Annaba et El Kala (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 43 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", rapporte également la même source.