Fromage "La vache qui rit": Saisie de près de 280 kgs pour moisissures

Les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce ont saisi récemment une quantité de 279,12 kilogrammes de fromage fondu en portion de la marque "La vache qui rit" pour présence de moisissures, a indiqué dimanche un communiqué de ce ministère.

Il s'agit des lots: KA 130 16 (date de fabrication 09/05/2016 et date de limite de consommation 08/05/2017), KA 2426 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 02/05/2017), KA 121 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 29/05/2017), KA 126 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 04/05/2017) et KA 09916 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 07/05/2017).

A ce titre, le ministère du Commerce appelle les consommateurs "à plus de vigilance lors de l'achat ou de la consommation de ce produit".

Cette saisie intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action relatif à la prévention des risques sanitaires pouvant découler de la consommation des denrées alimentaires.