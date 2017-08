Réagissez

Pour les dernières 24 heures seulement, les services de la Protection civile annoncent le recensement de 33 incendies de forêt, 17 de maquis et 10 autres de broussailles. Le facteur de la chaleur torride aidant, les dégâts importants enregistrés sont évalués à plus de 810 hectares, dont 365,5 ha de forêt.

Phénomène spécifique à la saison estivale, les feux de forêt ont encore une fois réduit en cendres plusieurs hectares en cèdres et fait grimper la température au-delà des normes saisonnières. En effet, pendant plusieurs jours, une chaleur d’enfer sévit dans plusieurs régions du pays. Les derniers bilans annoncés par les services de la Protection civile font état de plus de 171 incendies provocant la destruction de plus de 2244 hectares, dont plus de 1253 ha de forêt durant la période du 1er au 3 août. A travers plusieurs wilayas, l’ampleur des dégâts varie, mais est toujours importante.

Pour les dernières 24 heures seulement, les mêmes services annoncent le recensement de 33 incendies de forêt, 17 de maquis et 10 autres de broussailles. Le facteur de la canicule aidant, les dégâts importants enregistrés sont évalués à plus de 810 hectares dont 365,5 ha de forêt. Les wilayas les plus touchées sont Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, El Tarf, et plusieurs wilayas de la Mitidja.

Dans la première wilaya, ce sont 6 feux de forêt et 2 incendies de maquis qui ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures, contre 7 à Béjaïa et 6 autres à Tizi Ouzou. Dans la wilaya d’El Tarf, les feux de forêt sont d’actualité depuis 3 jours déjà. Bilan : 68 incendies et 734 hectares décimés entre forêts, maquis et broussailles. A la Mitidja, plusieurs hectares sont partis en fumée dans les wilayas de Blida, Khemis Miliana et Aïn Defla.

Cette année, les dégâts ne se sont pas limités au patrimoine forestier, mais ont aussi provoqué la mort d’une personne à Boumerdès et blessé une trentaine d’autres, dont une femme grièvement. Ceci sans compter les biens matériels et agricoles dont les bilans ne sont pas encore connus. Une opération de recensement serait justement en cours afin de dédommager les personnes ayant subi ces dommages, essentiellement ceux qui n’ont pas d’assurance.

La nouveauté cette année est que les éléments de la police et de la Gendarmerie nationale ont réussi à arrêter plusieurs personnes présumées coupables de pyromanie. On compte 4 individus arrêtés dans la wilaya de Annaba et d’autres à Bouira et El Tarf. Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, qui a annoncé ces chiffres, a reconnu que la canicule y est pour beaucoup, mais a longuement insisté sur le rôle important de certains criminels qui ont encouragé la propagation de ces feux.

Dans certains cas, ils ont été même la cause principale de ces incendies. Ces accusés ont été présentés devant la justice qui tranchera sur leur cas. Mettant à jour les chiffres donnés par les services de la Protection civile, il a déclaré hier que 1200 incendies ont été enregistrés dans 13 wilayas à travers le pays, notamment celles du Centre et de l’Est.

Comme pour rassurer les citoyens, il promet un programme national pour la protection des biens forestiers détenus par des privés identique à celui consacré aux biens gérés par la Conservation générale des forêts. Pour les dédommagements, il affirme que toutes les personnes touchées par ces incendies seront remboursées matériellement et non financièrement.

Les personnes lésées ne recevront pas d’argent mais des biens identiques à ceux décimés par les feux. Toutefois, il ajoute que cela ne sera pas fait sans une enquête minutieuse menée par les services de sécurité, notamment ceux de la police et de la Gendarmerie nationale afin d’éviter de dédommager de faux sinistrés.