Destruction de 6 casemates pour terroristes à Jijel

Six casemates pour terroristes ont été détruites, dimanche à Jijel, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), dans le cadre de la lutte antiterroriste, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 13 novembre 2016, six (6) casemates pour des terroristes à Jijel (5ème Région militaire)", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, ce (lundi) matin à Tlemcen (2ème Région militaire), une importante quantité de kif traité s'élevant à neuf (9) quintaux", note la même source.

De même, des Gardes-frontières "ont saisi 440 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a intercepté en coordination avec les Douanes algériennes, deux (2) narcotrafiquants marocains et saisi 213 kilogrammes de kif traité et (2) véhicules. Ainsi, le total de la drogue saisie à Tlemcen s'élève à quinze (15) quintaux et 53 kilogrammes", précise le communiqué.

D'autre part, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont arrêté 39 contrebandiers, 65 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines et saisi un camion, sept (7) véhicules tout-terrain, 3.400 litres de carburant, quatre (4) détecteurs de métaux, 45 groupes électrogènes et 32 marteaux piqueurs".

Dans le même cadre, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Biskra (4ème Région militaire), 478 kilogrammes de tabac et 57.000 unités d'articles pyrotechniques, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont arrêté dans des opérations distinctes 18 immigrants clandestins à Tlemcen (2ème Région militaire), Batna (5ème Région militaire), Illizi et Djanet (4ème Région militaire)", ajoute la même source.