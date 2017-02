Confection des sujets du BAC 2017 : L’ONEC exclu

L’Office national des examens et des concours (ONEC) «n’aurait plus la tâche de confectionner les sujets du bac 2017». Désormais, l’ONEC n’est plus habilité à confectionner les sujets, jusque-là mission exclusive qui lui était réservée.

La décision n’est toujours pas annoncée officiellement, mais on apprend, d’une source proche du ministère, que selon une décision interne, c’est l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale qui s’en chargera, et ce, dans le cadre des nouvelles mesures de préparation du bac 2017. «On diminue des prérogatives par inquiétude de fuite des sujets», apprend-on de la même source. Comme première étape, les inspecteurs des directions d’éducation confectionneront les sujets de l’examen lors de séminaires nationaux. Les sujets en question seront ensuite, comme deuxième étape, remis à l’inspecteur général, explique encore notre source. La mission réservée à l’ONEC se limite désormais à l’impression des sujets et leur distribution aux cellules de wilaya, qui à leur tour se chargeront de les dispatcher à travers les centres d’examen. Depuis juin 2016, c’est-à-dire au lendemain du scandale de la fuite des sujets du bac, des dizaines de personnes, dont des cadres de l‘Education nationale, des chefs de certains centres d’examen et des employés de l’ONEC, ont été arrêtées, rappelons-le, par la Gendarmerie nationale. Ces personnes étaient «soupçonnées». Rarissime, les épreuves ont été refaites partiellement pour près de la moitié des candidats. L’enquête est toujours en cours, on apprend même, par certains inspecteurs, que «les outils utilisés pour la fuite des sujets, notamment des ordinateurs, les téléphones et autres sont toujours confisqués». Même si la décision officielle a été publiée dans le Journal officiel (n° 69 de 2016) en décembre dernier, le limogeage du directeur général de l’ONEC a eu lieu en juin. Depuis cette date, c’est un directeur par intérim, le secrétaire général, Mustapha Benzemran, qui est chargé de la gestion de cette institution et il n’y a toujours pas de nomination, à quelques mois de l’examen, d’un nouveau directeur. Selon notre source, la banque des données comportant les questions du bac de l’ONEC, consommées ou prêtes pour l’ utilisation a été vidée.

Nassima Oulebsir