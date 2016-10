Combien va vous coûter votre panier de la semaine(infographie):

Réagissez

L' infographie d'ElWatan.com vous permettra de savoir combien vous allez débourser en moyenne pour vos dépenses hebdomadaires, en légumes, fruits et autres.

Il faut savoir, en l'occurence que le salaire moyen de l'Algérien est inférieur à 30 000 da, et ce d'après des chiffres communiqués par l'office national des stastistiques(ONS), il y a trois ans.

Pour ce qui est de notre infographie, il faut savoir que les prix restent plutot stables en se référant à notre infographie datant du mois de juillet. Mais il reste qu'il y a quelques légumes qui sont affectés par une augmentation de prix inexplicables, comme par exemple la courgette dont le prix a atteint 150 dan voire 180 da. Un vendeur de fruits et légumes à Alger considère que tout est question de demande. "Depuis la fete de l'Achoura, les prix de la courgette n'ont pas baissé"soutient-il. Pour le jeune commerçant, l'augmentation des prix des fruits et légumes s'installent lentement. Pour lui, l'augmentation des prix du carburant a affecté l'ensemble de la chaine du commerce des fruits et légumes.

Il faut savoir que les fruits restent les plus chers. Pour ce qui des pommes locales, il faut dépenser 160 le kilo, les raisins 250 da, pendant leur saison il coutait en moyenne 120 da. Pour ce qui est des légumes secs: lentilles, pois chiches ou encore haricots blancs, il y a une augmentation de 20 da pour chacun.