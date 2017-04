Réagissez

Privée de moyens et avec des prérogatives limitées, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) doit maintenant faire face aux tergiversations en son sein.

En cause, la polémique liée aux candidates dont le visage est caché sur les affiches de certains partis politiques. Abdelwahab Derbal, président de la HIISE, a déclaré hier que les partis en cause, sont «libres» de choisir l’affichage qui leur convient. Ils peuvent choisir de n’afficher que les noms des postulants ou leurs noms et les photos. «On ne veut pas porter atteinte aux coutumes et traditions des Algériens», a-t-il argumenté. Chaque parti peut donc faire ce qu’il veut.

Le plus important étant, selon lui, de s’assurer que les noms qui sont sur les affiches sont bien ceux des candidats qui doivent y figurer. Des déclarations qui vont à contre-courant des mesures prises par cette instance suite à l’éclatement de la polémique. Lundi dernier, en effet, l’APS rapportait l’information selon laquelle des mises en demeure ont été adressées aux partis dont les listes n’affichent pas les photos des candidates aux législatives dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Les têtes de liste concernées avaient été saisies et un délai de 48 heures leur avait accordé pour corriger le tir. L’agence officielle citait le coordinateur de wilaya de la Haute instance, Hassan Noui. Il avait estimé que ces pratiques étaient «contraires aux lois et à la Constitution, surtout que ces femmes se portent candidates pour représenter le peuple au sein de l’Assemblée populaire nationale et le citoyen a le droit de connaître la personne à qui il donne sa voix».

Hassan Noui avait même ajouté que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a été informé pour prendre les mesures légales prévues en pareil cas. Le Front des forces socialistes (FFS), l’union Ennahda-Adala-Bina, le Front national algérien (FNA), le Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (FADLJ) et le Front du militantisme national (FMN) sont concernés par les mises en demeure.