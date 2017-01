Réagissez

L’Algérie a pratiquement enterré ses chances de qualification en quart de finale de la CAN-2017 après sa défaite 2 à 1 devant la Tunisie, lors de la seconde journée du groupe B.

La descente aux enfers continue pour la sélection algérienne de football de Georges Leekeens. Les Verts confirment leur mauvaise passe actuelle. Ayant déjà hypothéqué leurs chances en éliminatoires du Mondial-2018, les coéquipiers de Slimani peuvent préparer leur retour au pays. Car avec un seul point, l’Algérie n’a plus son destin entre les mains. Les Algériens ont certes été les premiers à se signaler en attaque. En effet, sur un corner, la déviation de Bensebaïni est prolongée de la tête par Slimani, mais le gardien Metlouli, du pied, sauve sa cage (5’).

Khazri réplique et force le remplaçant de M’bolhi, Asselah, à sortir le cuir en corner (10’). Dans la minute qui a suivi, la lourde frappe de Guedioura oblige le gardien tunisien à sortir le ballon en corner. La défense algérienne a eu chaud lors de la déviation de Msakni sur le corner de Khazri (21’). Les Verts ont laissé le champ libre aux Tunisiens dès l’entame de la seconde période.

Ces derniers ont joué le coup à fond et sont parvenus à ouvrir la marque à la 51’. Sur une touche et un centre Msakni (encore lui !), Mandi dévie le ballon dans la cage d’Asselah. Les Verts sont complètement sortis du match, Guedioura et Ghezzal les premiers. Mais le coach les a maintenu sur le terrain. Ce qui devait arriver arriva avec le penalty sifflé contre Ghoulam à la suite d’une faute sur Khazri.

Sliti exécute la sentence et double la mise pour les Tunisiens (65’). L’entrée tardive de Bounedjah (69’) et Hanni (74’) n’apporte pas d’amélioration du jeu algérien. Pourtant, Henni parvient à réduire la marque à la 90’+1. Mais c’est insuffisant pour revenir dans la partie. Les Verts sont aux portes de l’élimination. Sans milieu de terrain, avec une défense peu rassurante et une attaque en panne, on ne pouvait pas espérer mieux !