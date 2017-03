Zidane veut éviter Leicester

Réagissez

Comme le gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, ne veut pas croiser la route de Leicester, lors du tirage au sort qui aura lieu aujourd’hui à midi. «Je ne pense pas qu’il y ait un seul coach qui voudrait affronter Leicester. Beaucoup pensaient qu’ils ne tiendraient pas en tête de la Premier League et ils l’ont fait. De nombreuses personnes ne les voyaient pas renverser la situation contre Séville, ils l’ont fait. On a vu qu’ils avaient des joueurs talentueux mais ils jouent aussi avec de la passion et du coeur. Ce n’est jamais facile d’affronter ce genre d’équipes», a-t-il affirmé.