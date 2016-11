Zidane affiche son tempérament de gagneur

Réagissez

Je suis un gagneur.» Zinédine Zidane a déclaré hier vivre seulement pour la victoire afin d’expliquer l’excellente série de son Real Madrid, invaincu depuis avril, soit 30 matches toutes compétitions confondues, et proche du record du club (34 rencontres sans défaite).

«Ce qui m’anime, c’est que j’adore gagner. Je suis un gagneur, je joue pour gagner, pour gagner des choses», a lancé le jeune entraîneur français (44 ans) en conférence de presse. «La victoire, dans ce club, on ne vit que de ça. Je le sais, je l’ai connu en tant que joueur, je savais que quand on faisait deux matches moyens — et on en a fait —, c’était la sanction. Ce n’est pas ce qui me fait peur», a ajouté Zidane, ex-meneur de jeu du Real (2001-2006). «On fait rêver les gens, on a la chance de faire rêver les gens, et tout ça fait que je suis super conscient des choses et très, très motivé», a-t-il fait valoir. Contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Ligue des champions, son équipe a enchaîné un 30e match sans défaite toutes compétitions confondues. Pendant cette période, le Real de Zidane a décroché la Ligue des champions en mai, puis la Supercoupe d’Europe en août.

L’équipe de «ZZ» n’est plus qu’à quatre matches d’égaler la meilleure série d’invincibilité de l’histoire du club, établie par l’entraîneur néerlandais Leo Beenhakker (1988-1989). Le record du genre en Espagne, lui, est la propriété du FC Barcelone de Luis Enrique qui a enchaîné 39 rencontres sans défaite avant de chuter en avril dernier dans le clasico face... au Real Madrid de Zidane (2-1).

L’entraîneur français a néanmoins prévenu que son équipe, affaiblie par les blessures, risquait d’accuser un peu la fatigue dans les prochains matches alors que se profile une série de sommets : le clasico le 3 décembre au Camp Nou, puis une «finale» de groupe en C1 contre Dortmund, puis le Mondial des clubs au Japon... «C’est vrai que nous sommes tous un peu fatigués. Nous avons essayé de récupérer un peu d’énergie ces derniers jours et nous allons en avoir besoin demain (samedi)» contre Gijon en Liga, a-t-il conclu.

Iniesta reprend l’entraînement

Le milieu du FC Barcelone, Andres Iniesta, a repris hier l’entraînement avec son équipe, a annoncé le club catalan qui espère récupérer son capitaine à temps pour le clasico face au Real Madrid le 3 décembre. «La bonne nouvelle de la journée a été de voir Andres Iniesta sur la pelouse avec le reste de ses partenaires», a écrit le Barça sur son site internet, tout en précisant que l’international espagnol de 32 ans poursuivait «son processus de récupération». Au moment de sa blessure à un ligament du genou droit le 22 octobre, le club avait dit tabler sur une absence de six à huit semaines. Dans l’hypothèse la plus optimiste, Iniesta pourrait donc reprendre la compétition dans les prochains jours, avec le clasico de la Liga. En attendant, le FC Barcelone (2e, 26 pts) espère ne pas perdre davantage de terrain sur le Real (1er, 30 pts) ce week-end pour la 13e journée. Les Catalans se déplacent dimanche chez la Real Sociedad (5e, 22 pts), où ils n’ont plus gagné depuis 2007. Pour ce déplacement délicat, le FC Barcelone sera probablement privé du milieu offensif turc Arda Turan, fiévreux hier, selon un communiqué médical publié par le club.