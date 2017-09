Réagissez

Invité, hier matin de l’émission « Football Magazine » de la radio Algérie chaîne 3, le président de la fédération Algérienne de Football (FAF), Kheireddine Zetchi est revenu pendant près d’une heure sur l’actualité du football national, et comme il fallait s’y attendre c’est l’EN qui a pris la part du lion, notamment au sujet de l’avenir d’Alcaraz et la décision de la mise à l’écart de quelques cadres de la sélection.

Le patron de la FAF devait en premier éclaircir certain zone d’ombre au sujet de l’avenir du sélectionneur national, cinq jours après la décision du bureau fédéral de « donner un sursis au technicien jusqu’à la fin du mois de novembre », c’est-à-dire après les deux derniers matchs des éliminatoires du Mondial face au Cameroun et au Nigeria. Insistant sur le fait que le choix porté sur Alcaraz était une décision collégiale du BF et non personnel, Zetchi précise qu’ « il y’a eu intox au sujet de certaines clauses du contrat de l’Espagnol, relier par quelques médias.

Le contrat d’Alcaraz est un contrat type de la FAF, le même que celui qui liais la FAF à Leekens et Gourcuff avant lui », explique-t-il et d’annoncer « On a saisi la justice après la fuite du contrat ». Pour ce qui est de l’avenir d’Alcaraz, Zetchi qui précise que les membres du BF sont mécontent du travail effectué par le sélectionneur, indique que toute les éventualités sont envisageable, notamment une rupture du contrat « On n’en est pas encore là

Mais si on juge qu’après le Cameroun et le Nigeria, qu’Alcaraz devra partir on le fera. Mais ce qui me dérange, c’est qu’on fait toute une polémique au sujet des indemnités du coach en cas de Limogeage. Je dois précisé que le chiffre avancé (1,5 Million d’Euros) en cas de limogeage est tout a fait erroné. Que se soit en sélection ou en club, ici ou en Europe, tout limogeage s’accompagne d’un chèque. On invente rien. Je précise aussi que le contrat comporte plusieurs clause qui nous permette d’aller vers un limogeage, même si les éliminatoires du Mondial ne figure pas dans les objectifs de l’Espagnol » martèle Zetchi.

«J’ai était choqué par ce que j’ai vu en stage de la sélection»

Revenant sur la polémique ayant attrait à son annonce d’écarter des joueurs de la sélection, et dont en fait les frais le trio Mahrez-Slimani-Bentaleb, le patron de la FAF qui a tenu à dépassionner les débats en rappelant, pour l’énième fois qu’il ne s’agit nullement d’une éviction, explique les raisons de cette décision «Un changement s’impose en sélection. Il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui ont perdu sur le terrain, et non l’entraîneur ou la FAF, même si la responsabilité est partagée.

On nous critique car on veut changer, et les gens oublie que c’est avec ce même groupe de joueur que l’EN a subit sa débâcle lors de la CAN du Gabon en Janvier dernier », argumente Zetchi, qui révèlera « J’ai assister à deux stages de la sélection, et je vous confie que moi et les membres du BF on a été choqué par ce qu’on a vécu. On ne voulait pas prendre des décisions à la hâte, pour ne pas perturber la sérénité du groupe à l’époque mais là, il fallait agir. Et par cette décision d’en écarter certains, on voulais surtout responsabiliser tous les joueurs et qu’ils se remettent en cause » confie le patron de la FAF.

Kerbadj, DNCG, Koussa, Zefzef…

Dernier point évoqué par Zetchi lors de son intervention et ayant attrait aux Verts, la décision du BF de créer une commission pour l’équipe nationale présidée par Bachir Oul Zmerli « Je reste toujours le premier responsable de l’EN en ma qualité de président de la FAF. Je ne fuis pas mes responsabilités. On travaille dans la collégialité et surtout dans un esprit de démocratie où on débatte de chaque sujet. Pour la commission, avec Zefzef qui prend ses distances en raisons de ses obligations professionnelles, on a jugé et après débat que c’était le mieux à faire, et qu’Ould Zmerli est la personne idoine à ce poste.

Tout cela rentre dans la répartition des tâches au sein du BF » explique Zetchi.

Evoquant la polémique avec Kerbadj au sujet du report de la 6e journée du championnat, il dira « Je n’ai pas de relation conflictuelle avec Kerbadj ; il y’a juste de avis différents. Autant que responsables du football, on trouvait anormal qu’il y’ai une journée de championnat au moment où l’EN jouera au Cameroun. Et nous sommes-là, pour rectifier les choses en toute logique s’il y a erreur ».

Zetchi annoncera aussi la réactivation de la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) « Il faut de la rigueur financière et un assainissement de la situation des clubs professionnels, tout en tenant compte du contexte. Et c’est inconcevable d’évoluer dans le professionnalisme sans la DNCG, qui a déjà repris son travail sous la présidence de Rachid Gacemi ».

Zetchi ne manquera pas aussi d’évoquer la question de la vacance de la DTN, en annonçant la nomination prochaine d’un successeur à Tikanaouine, avec la priorité qui va pour un technicien algérien, ainsi que la nomination d’un Directeur des Equipes Nationales (DEN), qui a déjà entamé sa mission, et qui sera installé officiellement lors du prochain BF, tout en annonçant un nouveau organigramme pour la DTN, et enfin le retour de Messaoud Koussa à la tête de commission d’arbitrage, en précisant pour « lever toute équivoque » que c’est bien Mokhtar Amalou qui est chargés des désignation.