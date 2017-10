WAT : Retour au stade Akid Lotfi en janvier

Réagissez

Le WA Tlemcen retrouvera en janvier prochain son terrain fétiche du stade Akid Lotfi, après l’achèvement des travaux de réhabilitation que subit actuellement cette infrastructure. «Les responsables du stade nous ont informés que le stade Akid Lotfi sera rouvert en janvier prochain, ce qui va nous permettre de retrouver notre lieu de domiciliation habituel en vue de la deuxième partie de la saison», a indiqué l’entraineur adjoint, Kamel Habri. Le stade Akid Lotfi a été fermé à l’issue de l’exercice passé après la détérioration de sa pelouse naturelle. Il était question au départ que cette pelouse soit refaite en herbe, avant que les concernés ne changent d’avis en optant pour le gazon artificiel. Une décision qui n’a pas été du goût du milieu sportif dans la ville des «Zianides», et aussi du staff technique et des joueurs du WAT. «Franchement, nous étions déçus d’apprendre que le stade Akid Lotfi allait être revêtu d’une pelouse synthétique, même s’il s’agit d’une bonne qualité», selon les affirmations des responsables de cette infrastructure. «Cela dit, il n y a pas mieux que le gazon naturel pour progresser», a regretté l’ancien défenseur international. Le stade Akid Lotfi, inauguré en 1976, est d’une capacité d’accueil de 30.000 places. Cette enceinte a été aussi le théâtre de six rencontres de la sélection algérienne entre 1989 et 1993.