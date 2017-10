WAC 3 - USMA 1 : Pas de finale pour l’USMA

Réagissez

Contrairement au match "aller", les Usmistes ont...

L’aventure africaine s’est arrêtée, hier, pour l’USM Alger, au stade Mohamed V de Casablanca, au Maroc.

Les «Rouge et Noir» se sont incliné, face au WAC, sur le score de trois buts à un, pour le compte de la demi-finale «retour» de la Ligue des champions d’Afrique. Au match «aller», disputé le 29 septembre dernier, au stade du 5 juillet à Alger, les deux équipes s’étaient séparées sur le score de zéro but partout.

Il faut dire que c’est les «widadis» qui ont bien débutés la partie. Après avoir ratés quelques occasions, le WAC parvient à scorer à la 26e minute de jeu, par l’intermédiaire d’El Karti, bien servi par El Haddad. Les joueurs du club algérien ont réagit par quelques incursions qui se sont soldées par une grosse occasion à la 34e minute lorsque Derfalou, de la tête, a failli égaliser.

En seconde mi-temps, les Usmistes ont été un peu plus offensifs. Mais c’est les joueurs du WAC qui ont fait preuve de plus de réalisme puisqu’ils ont réussi à doubler la marque à la 54e minute du jeu. Sur un coup franc exécuté par Ounnajem, Benchraki inscrit le deuxième but. Une minute plus tard, le club marocain se retrouve amoindri après l’expulsion d’Attouche pour cumul de cartons. Les «Rouge et Noir» multiplient les tentatives.

Ce qui s’est concrétisé à la 68e minute par Abdelaoui qui réduit la marque. Néanmoins, au moment où tout un chacun s’attendait à une égalisation de l’USMA qui a dominé la fin du match, c’est le WAC, sur un contre, qui inscrit le troisième but par Bencharki durant le temps additionnel. La rencontre s’est terminée finalement sur ce score de trois buts à un. C’est le représentant marocain qui se qualifie en finale de la Ligue des champions. L’autre demi-finale, opposant le Ahly (Egypte) à l’ES Sahel (Tunisie) se jouera aujourd’hui.