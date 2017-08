Réagissez

Pour des raisons apparemment liées à des considérations internes au club phare de l’Ouarsenis, la conférence que devaient animer, hier matin, les membres du comité directeur du WAB Tissemsilt, à la maison de jeunes à Aïn El Bordj, à Tissemsilt, a été annulée, nous a appris sur place le président Gadoun Tayeb.

Arrivés tôt à Tissemsilt, nous avons dû faire le tour des maisons de jeunes et de l’ODEJ pour comprendre finalement, avant l’arrivée du président et par des sources concordantes, que cette rencontre, décidée apparemment sans consensus, a été annulée. Nous nous sommes dirigés tout bonnement au mythique café Caba du nom de l’ex-joueur fétiche des années 1970 pour constater que le commun des supporters ignorait la tenue d’une rencontre devant permettre d’imprégner les médias des méandres qu’a pris l’affaire du club en cours de traitement au TAS (Tribunal arbitral du sport) de Lausanne en Suisse.

Selon le président Gadoun, «l’assemblée générale ordinaire du club devrait se tenir ce jeudi 17 août» et que «le comité directeur a pris la décision de se retirer quel que soit le verdict du TAS» car, argue notre interlocuteur, «l’équipe est gravement lésée par la LIRF et son président ne connaît pas encore son sort au niveau de cette division» et «les dettes restent énormes».