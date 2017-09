WA Tlemcen : Vers la réouverture du stade Akid Lotfi

Réagissez

Le Widad de Tlemcen, promu cette saison en Ligue 2, attend la réouverture du stade Akid Lotfi pour recevoir ses adversaires. La FAF a autorisé le club à recevoir sur ce stade une fois les travaux de pose d’une pelouse synthétique terminés. Pour le moment, la formation des Zianides évolue au stade des Frères Zerga à cause de la fermeture du stade Akid Lotfi pour détérioration de la pelouse naturelle. Une situation qui pénalise la bande à Kheireddine Kherris qui occupe actuellement la dernière place avec un seul point au compteur et zéro but inscrit en quatre matches. Le wali de Tlemcen, Ali Benyaïche, qui a rendu récemment visite à l’équipe pour l’assurer du soutien des autorités locales, a promis aux responsables du WAT d’engager des travaux de réfection du stade Akid Lotfi et de le doter d’une pelouse synthétique de haut de gamme. La date de la réouverture du stade n’a pas été communiquée et le Widad de Tlemcen continuera à recevoir pour le moment ses invités au stade des Frères Zerga. Vendredi, pour le compte de la 5e journée, l’équipe recevra le MC Saïda dans un match intense avec l’intention d’enregistrer sa première victoire de la saison.