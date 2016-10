Réagissez

Le Widad des Dahleb, Boudjakdji, Kheris, Bettadj, Hebri, Mezaïr renaîtra-t-il de ses cendres ? Le détenteur de la Coupe d’Algérie et de la Coupe arabe retrouvera-t-il, un jour, sa place légitime en Ligue 1 ?

Le stade Akid Lotfi dans lequel évoluait l’équipe nationale pour ses éliminatoires de Coupes du monde et d’Afrique, dans les années 1990, revivra-t-il son ambiance électrique ? Autant d’interrogations douloureuses qui meurtrissent, aujourd’hui, les vrais fans d’Ezzerga, un club qui évolue malheureusement en Division amateur.

Beaucoup d’erreurs et d’injustices ont fait que le WAT est descendu en enfer pour affronter des clubs qui, naguère, rêvaient seulement d’approcher ses joueurs. Autres temps, autres mœurs… Cependant, cette saison, en dépit d’une entame caractérisée par des luttes intestines entre dirigeants (Rachid Bouraoui et Mohamed Brixi) les véritables fans des Bleu et Blanc ont eu le dernier mot en «intronisant» Soulimane Nasreddine comme président et son staff administratif, à l’image de Sofiane Ziane, avec à la tête de la barre technique l’enfant du bled Kheïreddine Kheris, secondé par Hebri. Le soigneur Fethi Brixi a été récupéré. Une réunion avec pour objectif principal l’accession. Même si ce ne sera pas facile avec dans le groupe trois autres équipes de la même wilaya (ASB Maghnia 3e, IRB Maghnia 5e et US Remchi 10e).

A la huitième journée, le Widad est classé 8e avec 12 points. Mais, au fil des matchs, les Tlemceniens ont montré une réelle progression dans leur jeu. «Nous estimons que nous avons procédé à un bon recrutement en faisant appel à des joueurs du cru, complété par des éléments intéressants de Maghnia. La sérénité règne dans le groupe et nous tablons sur l’accession, ni plus ni moins, même si nous avons encore du pain sur la planche», a déclaré brièvement Kheris. Sofiane Ziane abonde dans le même sens : «Nous jouons pour l’accession et pour cela, il faut que tous les amoureux du WAT mettent la main à la pâte.»

Ce que ne diront pas nos différents interlocuteurs, par pudeur, peut-être, c’est le manque de moyens. «Nous ne sommes pas différents des autres clubs, le nerf de la guerre nous fait cruellement défaut», reconnaît un dirigeant. Mais, la détermination et la volonté des Bleu et Blanc, avec le retour en masse des supporters dans l’antre de Birouana réussiront peut être à extirper le prestigieux Widad des profondeurs des divisions inférieures…