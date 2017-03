VTT à Mostaganem : Le vélo contre la sédentarité

Réagissez

Un casque, le sac à dos rempli de provisions, un vélo et hop pour une balade entre copains ! Un engouement partagé par les jeunes de Mostaganem, lesquels ont trouvé une manière de faire du sport tout en passant un agréable moment.

Chaque vendredi, Ilyes et ses amis se donnent rendez-vous tantôt à la forêt de Benabdelmalek Ramdane, tantôt sur la route côtière de Stidia pour une sortie VTT, pour, le temps d’une virée, s’évader et décompresser, avec parfois des descentes pleines de sensations fortes et des moments inoubliables. «C’est un moyen de vider le stress qui nous ronge durant toute la semaine au boulot.

Mais aussi, la majorité du groupe travaille dans des bureaux sans faire d’efforts physiques», explique Ilyes. Pour élargir leur réseau, les raideurs mostaganémois ont créé une page Facebook (VTT Mosta), où des photos sont partagées après chaque sortie, comme pour inviter les jeunes à s’adonner à ce loisir aussi bénéfique pour la santé que pour le moral. Outre cela, les réseaux sociaux leur ont permis d’entrer en contact avec leurs semblables des autres wilayas et pouvoir s’y rendre pour découvrir de nouveaux parcours.

Cette semaine, ils ont reçu 3 amis de Sétif. Mohamed les récupère à l’entrée de la wilaya, Nadjib les héberge et Khaled s’occupe du traçage du parcours à négocier. «Plus l’itinéraire est cabossé, plus le parcours est idéal pour nous», nous informe Ilyes. Au menu de cette sortie, une visite des paysages paradisiaques donnant sur la Méditerranée, quelques défis de descente chronométrés et des photos du groupe pour immortaliser ces moments.

Les sorties vélo sont aussi une manière de protéger l’environnement : «Parfois, au moment de tracer un parcours au milieu d’une forêt, on saisit l’occasion pour nettoyer et ramasser les branches, etc.» L’année dernière, les raideurs mostaganémois avaient participé à un championnat amical à Tlemcen, où les agents de la Protection civile et les gardes forestiers ont veillé au bon déroulement de l’événement.

«C’était vraiment magique. La nuit, sur place, nous avons fait un bivouac autour d’un feu de camp et la guitare animait la soirée sous les étoiles.» Ce sport n’est, toutefois, pas accessible aux jeunes, dont la bourse est faible, car pour acquérir un bon vélo, il faut débourser près de 150 000 DA, voire plus. «Mon vélo coûte 3700 euros, dit Ilyes. Je l’ai eu, en bonne occasion, pour 25 millions de centimes.»