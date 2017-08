Réagissez

La cinquième édition des Championnats du monde de Vovinam viet vo dao, qui vient de s’achever à New Delhi (Inde) 2017, a vu la délégation algérienne, composée de 36 membres dont 26 athlètes (dont 5 féminines), revenir à Alger avec une très honorable deuxième place, pour la 2e fois d’affilée (2015 et 2017), avec la bagatelle de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4 bronze). L’Algérie conserve ainsi son titre de vice-championne du monde de la discipline acquis en 2015 à Alger. Cette grande performance démontre le travail de formation de base de ce sport en plein essor dans notre pays grâce à maître Mohamed Djouadj, précurseur de ce sport en Algérie et son staff technique avec l’apport des clubs et ligues. La première place du podium est revenue au Vietnam, champion du monde 2017, avec 17 médailles d’or, alors que le Cambodge a pris la 3e place avec 4 médailles d’or, une d’argent et une en bronze. Ces Championnats du monde de Vovinam viet vo dao de New Delhi 2017 avaient réuni plus 250 athlètes représentant 24 pays. La France est candidate pour accueillir les prochains Mondiaux de 2019.