Vovinam : La Fédération mondiale sollicite l’appui de l’Algérie

«Le président Mai Huu Tin a annoncé l’intention de la Fédération mondiale de Vovinam viet vo dao d’œuvrer pour que cette discipline sportive soit inscrite aux Jeux olympiques», a indiqué le MJS dans un communiqué, ajoutant que ladite instance «a sollicité le soutien de l’Algérie» dans cette quête.

Les deux parties ont profité de l’occasion pour «passer en revue les voies et moyens de renforcer les relations entre la Fédération mondiale de Vovinam viet vo dao et son homologue algérienne», informe encore le MJS. La réunion s’est déroulée en présence de Mohamed Djouadj, à la fois président de la Confédération africaine de Vovinam viet vo dao et président de la Fédération algérienne de la discipline, précise la même source.