Dans le cadre de la préparation au tournoi qualificatif au Championnat d’Afrique «zone 1» qui est prévu à Tunis du 20 au 24 septembre prochain, la sélection nationale seniors hommes de volley-ball est entrée, depuis hier, à la salle OMS de Bou Ismaïl (Tipasa), en stage en commun avec le club serbe Ok Mladi Radnik Pozarevac. Le regroupement durera quatre jours. Ce tournoi de la zone 1 regroupera le Maroc (médaillé de bronze 2015 au Caire), la Libye et l’Algérie (4e place en 2015). Le staff technique national, conduit par l’entraîneur en chef Mouloud Ikhedji, a convoqué 16 joueurs, à savoir Benyoucef Sofiane (NC Béjaïa), Abiayad Mohamed Walid, Ikken Boudjemaa, Abdellah Chaouech (OMK El Milia), Islam Ouldchercheli (MB Béjaïa), Bourouba Youcef, Ayoub Dekkiche (ES Sétif), Souallem Billel, Oumsaad Mohamed Amine, Hamimes Abderaouf (NR Bordj Bou Arréridj), Hosni Soufiane, Achouri Ilyes, Dekkiche Akram (GS Pétroliers), Mohamed Doursidi (EF Aïn Azal), Toufik Mahdjoubi (Melilla, Espagne), Kerboua Ahmed Amir (Semouha, Egypte). Pour finir, il faut rappeler qu’un seul qualifié représentera la zone 1 au 21e Championnat d’Afrique des nations qui se déroulera au Caire du 20 au 30 octobre prochain. Les trois premiers de cette 21e CAN seront qualifiés au Championnat du monde, qui sera organisé conjointement par l’Italie et la Bulgarie, du 10 au 30 septembre 2018.