Volley-ball : Séminaire international à l’ESS/TS

Dans le cadre de l’accord de coopération intergouvernemental signé entre l’Algérie et la France, qui permet ainsi à notre fédération de conclure un projet de partenariat à long terme basé sur des échanges, la Fédération algérienne de volley-ball organise sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports un séminaire international sur le volley-ball, sous le thème : «Formation, développement, jeunes talents et performance».

Ce séminaire de deux jours, qui se tient, depuis hier, à l’Ecole supérieure des sciences de la technologie du sport de Dély Ibrahim (ESS/TS, ex-ISTS), entre dans le cadre de la convention signée entre les Fédérations algérienne et française de volley-ball et le Creps de Toulouse, en collaboration avec l’ESS/TS, le Comité olympique algérien et en partenariat avec la Zone 1 de la Confédération africaine de volley-ball. Prennent part à ce séminaire des experts algériens, à l’image de MM. Haceni, Ould Amar, Zerdoumi, mais aussi des experts français, tunisiens, marocains et libyens ; ce qui va permettre l’échange des expériences des directeurs techniques nationaux de chaque pays de la Zone 1 (nord de l’Afrique).