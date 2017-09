Volley-ball : Réunion du Collège technique national

Réagissez

La réunion du Collège technique national de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) se tiendra demain, de 9h à 15h, à la salle de l’OPOW, complexe du stade Mustapha Tchaker de Blida. Conformément aux statuts de la FAVB, tous les membres du Collège technique national, à savoir les directeurs méthodologiques des ligues, les directeurs techniques de section des Nationales I et II, ainsi que les entraîneurs nationaux sont conviés à débattre l’ordre du jour qui est le projet du nouveau système de compétition hommes et dames 2017-2020. Il est à rappeler qu’avant la tenue de ce collège, une série de réunions avait eu lieu au niveau des clubs de la Nationale I dames à Béjaïa, le 11 septembre, puis le 14 du même mois, avec les 16 clubs de la Nationale I garçons à Alger. Pour conclure, tous ces travaux (recommandations et décisions) seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire de la FAVB prévue au cours du mois d’octobre 2017.