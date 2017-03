Volley-ball : Report de l’AG élective

Réagissez

L’assemblée générale élective de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), prévue aujourd’hui à la salle des fêtes des ateliers du Pari sportif algérien (PSA) de Chéraga (Alger), est reportée à une date ultérieure.

Le représentant du MJS, Djamel Bensid, avait déjà précisé lors de l’AG ordinaire que «les fédérations qui ont procédé à l’adoption de leurs bilans moral et financier ont été ‘‘interdites’’ d’organiser leurs assemblées générales électives respectives avant la validation de leurs bilans par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)».

Ce report était prévisible, car il y a eu également le recours des ligues de volley-ball des wilayas de Tlemcen, Boumerdès, Ouargla, Skikda, Sidi Bel Abbès, Laghouat, entre autres, auxquelles on avait refusé l’accès pour assister et participer aux travaux de l’assemblée générale ordinaire de la FAVB le 23 février dernier. Ces dernières ont déposé des requêtes au niveau du MJS qui est en train d’étudier leurs cas. Il y a aussi le recours introduit par l’une des représentantes féminines, la joueuse Fatma Zohra Oukazi, ex-capitaine de la sélection algérienne dames.

A rappeler que les fédérations sportives avaient signé des contrats d’objectifs pour le mandat olympique (2013-2016), s’engageant, en contrepartie de moyens financiers, à réaliser des résultats, et ce, selon les dispositions réglementaires, à savoir la loi sur le sport 13-05 et le décret exécutif 14-330 régissant le fonctionnement des fédérations. En ce qui concerne la présidence, quatre dossiers ont été déposés. Il s’agit de Aberkane Mehdi (membre fédéral sortant), Gougam Hougaba, président sortant de la FAVB, les anciens présidents Lemouchi Mustapha et L’haddad Nourdine.