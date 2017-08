Volley-ball : Regroupement des arbitres aujourd’hui

Réagissez

En prévision du début de la nouvelle saison sportive 2017-2018, la Commission d’arbitrage et des lois du jeu (CALJ) de la Fédération algérienne de volley-ball a programmé aujourd’hui des regroupements nationaux (décentralisé) au profit des arbitres de la FAVB, grades fédéraux et internationaux), dans différentes régions.

Le regroupement d’Alger, devant compter 40 arbitres d’Alger, Boumerdès, Blida, Médéa et Tizi Ouzou, est prévu au centre de préparation sportif Ghermoul et sera encadré par l’arbitre international Adel Khelfoun. Celui de Constantine, programmé au CSP Seddik Attamna Boumerzoug, est destiné à 30 arbitres issus de Batna, Annaba, Biskra, Constantine, El Oued, Mila, Tébessa et Skikda. Ce stage sera dirigé par le formateur Redha Bouzidi (arbitre international).

Par ailleurs, les 40 arbitres issus des wilayas de Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Jijel, M’sila, Sétif seront regroupés au NadiI El Mouradi/SNTE Bab Biska à Sétif, sous la houlette du formateur Lotfi Ferrah (arbitre international).

Les arbitres de la région oranaise, au nombre de 30, se regrouperont à la ligue d’Oran pour le même objectif. Ils viendront des wilayas de Chlef, El Bayadh, Mascara, Mostaganem, Oran, Naâma, Tiaret, Tlemcen et Saïda ; ils seront encadrés par le formateur et arbitre international, Belarbi Abada. Le 5e conclave des arbitres de volley-ball se déroulera à Djelfa, à la maison des jeunes Belombrage. Ce regroupement concerne les referees des wilayas de Ghardaïa, Djelfa, Laghouat et Ouargla, au nombre de dix, dirigé par le formateur Abdelhakim Belhadad (arbitre international).

Deux matchs au menu de l’EN A

En prévision du tournoi qualificatif au Championnat d’Afrique zone 1, prévu à Tunis du 20 au 24 septembre 2017, notre sélection nationale seniors hommes de volley-ball, qui est en stage à Tipasa, disputera deux matchs amicaux contre le club serbe Mladi Radnik Pozarevac aujourd’hui et demain à la même heure (18h) à la salle omnisports de Bou Ismaïl.