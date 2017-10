Volley-ball : Nouveau staff pour l’EN seniors

Réagissez

Après la défaite de la sélection nationale seniors hommes de volley-ball face à son homologue marocaine sur le score de 3 sets à 2 (25-20, 15-25, 21-25, 25-20, 17-15) à Radès (Tunis), en match comptant pour la troisième et dernière journée du tournoi zonal de qualification, le bureau fédéral de la fédération algérienne de volley-ball (FAVB), qui s’est réuni en session extraordinaire, a décidé de mettre fin à la collaboration du sélectionneur national Ikhedji Mouloud.

La FAVB a, par ailleurs, désigné récemment un staff composé de Kaci Mohand Said, le coach plus titré dans les différentes sélection nationales jeunes et seniors garçons (mondialistes) et actuellement entraîneur national junior garçon. Il sera assisté de Bouhala Salim (entraîneur national U23) et Mebarki Mustapha (actuel adjoint coach national juniors garçons) pour encadrer l’équipe seniors et ce, jusqu’au 30 octobre courant c’est à dire après la phase finale de la 21e CAN (20 au 30 octobre) 2017 au Caire (Égypte) qui permettra aux trois premiers d’être présents au Mondial-2018 qui se déroulera conjointement en Italie et en Bulgarie du 10 au 30 septembre 2018.Le nouveau staff technique national a convoqué quinze (15) joueurs dont le passeur Yassine Hakmi, le nouveau transfuge du NRBBA vers le club GS Pétrolier, pour deux stages de préparation. Le premier stage à Bejaïa du 29 septembre au 6 octobre a l’hôtel Raya avec des entraînements à la salle Baccaro (Tichy), tandis que le second stage se déroulera du 6 au 16 octobre en Bulgarie ponctué par quatre matchs amicaux.



Les joueurs convoqués

Soualem Billel, Mahdjoubi Toufik, Kerboua Ahmed Amir, Oumesaad Mohamed Amine, Bouyoucef Souhil, Ould Cherchali Islem, Aid Zakaria, Dekkiche Ayyoub, Achouri Iles, Abiayed Mohamed Walid, Hosni Sofiane, Dekkiche Akram, Ikken Boudjemaa, Bourouba Youssouf, Hakmi Yassine.