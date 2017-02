Volley-Ball : Les bilans de la FAVB approuvés

Réagissez

L’assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), qui s’est tenue jeudi soir (17h-22h) à la salle des fêtes du Pari sportif algérien à Chéraga (Alger), a approuvé à la majorité absolue les bilans moral et financier de l’exercice 2016, ainsi que le bilan du mandat olympique 2013-2016.

Les membres de l’assemblée générale (AG) de la FAVB ont installé la commission de candidatures en vue de l’organisation de l’AG élective, prévue le 9 mars prochain. Le dernier délai de dépôt de candidature a été fixé au mercredi 1er mars à 12h.

Avant la clôture de cette AGO, le représentant du MJS, Djamel Bensid, a tenu à préciser : «Les fédérations qui ont procédé à l’adoption de leurs bilans moral et financier ont été ‘‘interdites’’ d’organiser leurs assemblées générales électives avant la validation de leurs bilans par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Les fédérations sportives avaient signé des contrats d’objectifs pour le mandat olympique (2013-2016), s’engageant, en contrepartie de moyens financiers, à réaliser des résultats. Selon les dispositions réglementaires, à savoir la loi sur le sport 13-05 et le décret exécutif 14-330 régissant le fonctionnement des fédérations.» Six ligues de wilaya, à savoir Tlemcen, Boumerdès, Ouragla, Skikda, Sidi Bel Abbès et Laghout à qui on a refusé l’accès à cette AGO pour le motif qu’elles ont eu un volume d’activité très réduit, ont protesté vivement en remettant des documents (agrément) et leurs doléances aux représentants du MJS présents à cette AGO afin que la tutelle intervienne auprès de la FAVB pour les rétablir dans leurs droits.