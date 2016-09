Réagissez

Le POC Chlef, l’une des plus anciennes équipes de volley-ball de l’élite, est sans président depuis la fin du mandat olympique.

Et pour cause, l’assemblée générale élective n’a pu se tenir faute de postulants. L’ancien président ne s’est pas représenté et aucune autre candidature n’a été déposée, ce qui a obligé l’assemblée générale à désigner quelques-uns de ses membres pour gérer les affaires courantes du club. Qu’est-ce qui fait fuir les «repreneurs» potentiels ? Les difficultés financières qui entraveraient le bon fonctionnement de l’association ou les luttes intestines qui agitent les milieux du volley-ball à Chlef ? S’il y a effectivement un manque d’argent, cela ne peut, cependant, expliquer à lui seul cette désaffection à l’égard de cette équipe de la Division 1 du championnat national de volley-ball. Des gens capables de tous les coups bas et qui refusent de mettre la main à la poche sont aux aguets pour décourager toute entreprise visant à sortir le POC de sa dépendance financière des pouvoirs publics, de même qu’ils se dérobent à leur obligation de porter secours à cette formation de l’élite.

La balle est à présent dans le camp des «sages» parmi les anciens du collectif du POC, qui doivent laisser de côté leurs divergences et tiraillements pour tenter de sauver leur ancienne équipe du naufrage.