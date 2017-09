Volley-ball : La réunion FAVB-clubs reportée

Réagissez

En raison de la programmation des tournois de la zone 1 de la Confédération africaine de volley-ball, prévus les 9 et 10 septembre à Béjaïa pour la sélection féminine algérienne, et en Tunisie du 20 au 24 septembre 2017 pour les messieurs, la réunion de travail avec les présidents des 16 clubs de la Nationale 1, prévue initialement demain, est reportée au jeudi 14 septembre à 10h à Alger. L’ordre du jour de cet important conclave portera sur le projet du futur système de compétition 2017-2021.

Une semaine plus tard, le jeudi 21 septembre, le collège technique national se réunira afin de traiter et finaliser les recommandations qui seront émises lors de cette rencontre FAVB-clubs. Tout doit être prêt pour l’assemblée générale extraordinaire de la FAVB, qui est prévue le jeudi 5 octobre 2017 à Alger.