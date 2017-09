Réagissez

La sélection nationale de volley-ball (seniors dames) sera bel et bien prés0ente à Yaoundé (Cameroun) à l’occasion du Championnat d’Afrique des Nations qui aura lieu du 5 au 20 octobre prochain en dépit de sa double défaite face à la Tunisie les 9 et 10 septembre derniers. L’information a été dévoilée par le premier vice-président de la Fédération algérienne de volley-ball sur les ondes de la radio locale de Béjaïa (radio Soummam) : «Effectivement, notre équipe nationale a été invitée par la Confédération africaine pour participer à ce Championnat d’Afrique, d’autant plus que l’Algérie est l’un des pays qui a l’habitude de participer à cette compétition. Nous tâcherons de faire le maximum pour honorer notre participation à ce rendez-vous et réussir le meilleur parcours possible.» Ainsi, après cette nouvelle qui a fait du bien aux joueuses comme au staff technique et aux responsables de la fédération, l’on s’attend à ce qu’un stage de préparation soit programmé dans les prochains jours pour bien préparer cette compétition.