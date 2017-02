Réagissez

L’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) se tiendra aujourd’hui à 15h, à la salle de réunion du Pari sportif algérien (PSA) à Chéraga (Alger).

Ce conclave portera sur la lecture pour approbation des bilans moral et financier de l’exercice 2016, ainsi que du bilan du mandat olympique 2013-2016. A la fin des travaux, l’assemblée aura à élire les membres de la commission de candidatures et celle de recours ainsi que celle des passations de consignes, et ce, conformément à la note méthodologique du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pour ce qui est de l’AG élective, prévue normalement quinze jours plus tard, plusieurs personnes sont en train de mener campagne, à l’instar des anciens présidents, Haddad Nourdine et Mustapha Lemouchi, mais aussi Aberkane Mehdi (membre fédéral) ainsi que le président actuel, Okba Gougam.