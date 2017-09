Réagissez

La sélection algérienne seniors dames de volley-ball a été éliminée, avant-hier, par l’équipe tunisienne lors de la seconde manche qui s’est déroulée à la salle OPOW de Béjaïa devant un public peu nombreux, venu assister à ce tournoi qualificatif qui s’est joué en deux matches.

En effet, les filles du coach Nabil Tenoune ont été battues par les Tunisiennes sur le score de trois sets à un. Et pourtant, les camarades de la capitaine Bensalem Fatma Zohra ont bien débuté la partie, réussissant à remporter le premier set sur le score de 25/19, avant de sombrer lors des trois sets restants (25/23, 27/25 et 25/23). Il faut dire que la sélection algérienne qui se trouve en phase de renouvellement avec plusieurs athlètes jeunes qui manquent énormément d’expérience, n’a pas fourni le rendement escompté en commettant beaucoup d’erreurs, notamment pour ce qui concerne les services, le placement mais aussi des fautes techniques dont ont su profiter les Tunisiennes pour s’imposer à la fin de la partie, qui a duré deux heures et demie. Ayant bénéficié de l’avantage du terrain et du public, les filles de Tenoune n’ont fait finalement que de la figuration lors de ce tournoi qualificatif, qui s’est joué sur deux manches, puisque les Algériennes ne participeront pas au Championnat d’Afrique qui aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, du 7 au 14 octobre prochain. Battues déjà lors de la première manche sur le même score, nous avons constaté une grosse déception chez les joueuses. A cet effet, la capitaine Bensalem a déclaré : «Le manque d’expérience nous a été fatal aujourd’hui, car on aurait pu l’emporter, n’était l’inexpérience qui a fait la différence, d’autant plus que nous avons bien débuté la partie avant de sombrer lors des trois derniers sets.» L’entraîneur national Nabil Tenoune a estimé de son côté : «C’est une grosse déception pour nous, car il y avait de la place pour la qualification, mais dommage nous avons commis certaines fautes dans les services, et ce, dans les moments décisifs. On doit penser à l’avenir pour bâtir une équipe qui sera en mesure de faire beaucoup mieux.»