Volley-ball - 21e CHAN : Mission difficile pour les Verts au Caire

Mustapha Lemouchi, président de la FAVB, a accompagné la...

La sélection nationale algérienne seniors hommes de volley-ball, conduite par le président de la FAVB, Mustapha Lemouchi, et l’arbitre international Lotfi Farah, s’est envolée vendredi à destination du Caire (Egypte) pour prendre part à la phase finale du 21e Championnat d’Afrique des nations qui aura lieu dans la capitale égyptienne du 22 au 29 octobre 2017.

Le nouveau staff technique national, composé du trio Kaci-Mebarki-Bouhella; a retenu 14 joueurs comprenant entre autres le passeur Yacine Hakmi et l’attaquant Soualem Billel. Le staff technique a également rappelé le vétéran Chikhi Mohamed pour pallier l’absence de Mahdjoubi Toufik. L’équipe a effectué un stage précompétitif du 5 au 15 octobre dans la ville de Samokov (Sofia) en Bulgarie.

L’enjeu est de taille car la 21e CAN-2017 qualifiera les trois premières équipes au Championnat du monde 2018 qui se tiendra conjointement en Italie et en Bulgarie. Donc, la lutte s’annonce chaude, très chaude essentiellement entre les candidats les plus en vue. Pour cela, les principaux prétendants ont préféré effectuer une bonne partie de leur cycle de travail à l’étranger.

L’Egypte, tenant du titre, s’est préparée en Tchéquie; la Tunisie, finaliste de la dernière édition, en France après deux autres stages en Italie et en Turquie, alors que le Cameroun avait opté pour la Slovénie et la sélection marocaine de volley-ball dirigée par l’entraîneur Eric N’gapeth, avait effectué des stages à Izmir en Turquie.

Ce rendez-vous continental verra la participation de 16 nations, un record. Il s’agit du Maroc, Cap-Vert, Ghana, Niger, RD Congo, Congo, Kenya, Rwanda et Botswana qui ont obtenu leur qualification via les tournois zonaux, tandis que la Zambie, la Libye et le Tchad ont bénéficié du système wild cards. La Tunisie, Cameroun et l’Algérie confirment leur ticket grâce à leur classement FIVB, tandis que l’Egypte est le pays hôte.

Les équipes seront réparties en quatre groupes de 4 pour la phase préliminaire, les deux premières de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale.

A noter que l’Algérie s’est retrouvée dans la poule D avec le Botswana, Rwanda et le Tchad. Les Algériens débuteront aujourd’hui face au Botswana.