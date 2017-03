Réagissez

Des athlètes motivés et ambitieux

Meilleure formation algérienne de voile en 2016, le Club Nautique de Tipasa s’apprête pour l’année en cours à défendre son statut.

Il est pratiquement impossible de parler de la voile algérienne sans évoquer le Club Nautique de Tipasa. Le lien entre cette ville côtière et la mer est tellement fort que la pratique de la voile s’est développée presque naturellement. Ce qui fait d’ailleurs la fierté du directeur technique du club, mais aussi de l’entraîneur, Abderrahmane Taouri, qui dira à ce propos : «On profite de l’engouement grandissant que suscite ce sport chez les enfants pour détecter de potentiels champions.

C’est un travail cyclique. Depuis octobre jusqu’au mois de mars, on travaille essentiellement avec la base en recrutant de jeunes talents. Ils sont une cinquantaine chaque année, âgés pour la plupart entre 7 et 12 ans. Les meilleurs participent aux différentes compétitions.» Les athlètes, Abderrahmane Taouri ou ses deux adjoints, que sont Rachid Triaki et Ammar Abidet, qui sont également cadres de sport, ne rechignent jamais à l’effort et ne ratent pratiquent jamais un entrainement dispensé aux 31 athlètes licenciés, mais aussi aux 42 autres non licenciés qui font de l’initiation.

C’est ainsi qu’il y a toujours des talents qui réussissent à briller sur le double plan : national et international avec le club ou sous les couleurs nationales. Il faut dire que sur ce plan, les résultats du club sont éloquents. De la 32e place qu’avait occupée cette formation en 2011, selon le classement de la Fédération algérienne de voile, elle parvient à se hisser en première position en 2014 qu’elle n’a plus quittée à ce jour. De 2011 à 2016, le CNT a décroché au total 17 médaillés d’or, 9 en argent et 9 en bronze en championnat.

En coupe d’Algérie, la moisson pour la même période est de 12 médailles d’or, 5 argent et 4 en bronze. Ceci en plus de deux médailles d’or et deux en argent en coupe d’Algérie par équipes. Sur le plan international, les athlètes du Club Nautique de Tipasa, qui sont sous les couleurs nationales, sont parvenus à remporter 4 médailles d’or, 6 en argent et 9 en bronze pour la période de 2013 à 2016.

Au niveau arabe, les sportifs de Tipasa se sont illustrés en remportant 1 médaille d’or, 2 en bronze et 1 en argent et ce, pour la même période sous la bannière de l’équipe nationale. On peut citer quelques noms qui ont hissé le nom de leur club et d’autres qui ont fait le bonheur de l’équipe nationale, à l’image de Mohamed Kebaïli, Zakaria Hicham Mokhtari, Rym Dia, Malia Karasane, Sana Lacheheb, Karasane Nihal, Merouane El Ghobrini sans oublier Chérif Semmar, Nassim Remdane et Roumaissa Benosmane.

Pour la nouvelle saison, les ambitions ne changent pas du moment que le club vise toujours plus haut. «On veut toujours rester au top en essayant de conserver le statut de meilleure équipe d’Algérie. Cela va être un peu difficile, car l’ancienne formation, qui a travaillé pendant trois ans, est passée dans la compétition du Laser. Il faudra à présent mettre sur pied une autre équipe. Par ailleurs, notre politique envers les jeunes ne change pas. On donne la chance à tout le monde jusqu’à ce que les meilleurs parviennent à émerger du lot», explique le DTN du club.

A la question de savoir si le CNT est bien nanti sur le plan financier, Abderrahmane Taouri répond : «Les autorités locales nous aident, selon les moyens dont elles disposent. Le fonds de wilaya est nettement inférieur à celui des grandes villes, mais nous nous contentons de ce que nous avons. Notre souhait est d’avoir un jour des sociétés nationales ou privées qui peuvent nous aider et qu’elles puissent, à travers notre club, promouvoir le tourisme dans la ville de Tipasa.» Notre interlocuteur saisit, par ailleurs, l’occasion pour faire aussi un clin d’œil au wali afin d’aider encore plus le meilleur club de voile en Algérie.