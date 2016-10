Viser l’accession en nationale 1

Réagissez

Le football féminin a pris naissance dans la ville des Eaux durant l’année 1998 sous l’égide du MC Saïda, puis, faute de moyens financiers, toute activité a cessé et le club s’est disloqué en 2003 dans l’indifférence des pouvoirs publics et en dépit des encouragements de la FAF pour le développement du football au profit de la gent féminine. Et comme le phénix renait toujours de ses cendres, l’association Widadia, sous la houlette de son président Messaoud Mahfoud, ex-joueur de foot du MCS, a repris les choses en main pour relancer cette pratique sportive depuis 2013.

En dépit des problèmes financiers, le club vivote contre vents et marées, maintenant la situation est toute autre, avec une nette amélioration grâce à une subvention de l’APC de Saïda. «Nous activons depuis 2003 en dépendant de la LOFA (Ligue oranaise de football amateur), on a glané une respectable place durant ces deux années occupant la deuxième et quatrième dans un groupe composé de 10 clubs. Comme nous ne travaillons qu’avec une seule catégorie, la ligue nous a demandé de créer la catégorie sénior, et c’est ce que nous avons fait.

Nous avons recruté 10 joueuses de l’université de Saïda, nous avons comme objectif l’accession en nationale 1 car nous avons des éléments importants qui vont apporter un plus à l’équipe. Nous allons profiter de cette subvention de l’APC pour acheter du matériel didactique et des tenues qui nous manquent cruellement», dira Mahfoud, le président. Interrogé sur les déplacements des joueuses, notre interlocuteur répond : «Nous avons un sérieux problème de déplacement qui handicape toute l’équipe. Nous avons des filles qui habitent dans les villages avoisinants, Aïn Hadjar, Rebahia, Hassasna, et ce n’est pas chose aisée d’assurer le transport de ces sportives. Nous effectuons aussi des déplacements à Oran, Témouchent, Sidi Bel Abbés, Tiaret Relizane, nous sollicitons les responsables de la wilaya pour l’acquisition d’un microbus pour assurer le transport de ces filles et promouvoir ainsi le développement du sport féminin dans la wilaya». Et d’ajouter : «Nous assurons aussi la formation de 120 joueuses de football, nous en avons donné deux au MCS foot et une autre joue en France ; nous avons recruté deux entraîneurs pour les séniors. Nous déplorons aussi la départ de quatre excellentes joueuses qui font le bonheur de Relizane et d’Oran.»