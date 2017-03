Violence : installation de la Commission nationale exécutive

Réagissez

Les membres de la Commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ont été installés, hier à Alger, à l’issue d’une réunion extraordinaire présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Cette commission, supervisée par un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, à savoir Réda Doumi, regroupe les diverses parties et les acteurs engagés dans la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. M. Ould Ali a indiqué que «l’objectif de cette commission est la promotion du fair-play, des valeurs olympiques et du respect de l’adversaire». «Sa mission sera également de sensibiliser les supporters sur les dangers de la violence dans les infrastructures sportives à travers un dialogue et une coordination entre tous les acteurs», a-t-il ajouté. Cette commission se réunira d’une façon périodique.