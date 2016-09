Réagissez

La campagne de sensibilisation contre la violence dans les stades a permis de faire revenir temporairement le fair-play, lors de la dernière journée du championnat professionnel des Ligues 1 et 2.

Les supporters des stades du 20 Août (Alger), de Tadjenanet, de Tizi Ouzou, de Constantine, de Médéa, de Relizane et Bel Abbès ont accueilli avec soulagement le retour du service d’ordre dans les enceintes sportives. Un retour salutaire et nécessaire, ce qui a permis aux rencontres de football de se dérouler dans de bonnes conditions de sportivité.

Il s’avère donc que la campagne de sensibilisation et les banderoles accrochées dans les stades avec des slogans contre la violence, ainsi que le geste de La Radieuse, qui avait réuni et honoré les supporters les plus influents avant chaque rencontre et qui avaient fait un tour d’honneur avant le coup d’envoi, ont porté leurs fruits.

Le président de La Radieuse, Chafi Kada, a souhaité que cette campagne de sensibilisation donnera une suite positive à l’avenir et que le fair-play et la solidarité ainsi que la fraternité régneront entre les familles des supporters algériens, dans toutes les divisions de notre football. Tout comme il remercie la DGSN pour les efforts qu’elle déploie pour le bon déroulement des rencontres sportives et pour la sécurité des citoyens.