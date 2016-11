Violence dans les stades : 160 stadiers formés par la police à Chlef

Réagissez

La police de Chlef s’implique pour endiguer le...

Très bonne initiative que celle d’avoir un officier retraité de la police à la tête de la direction de la sécurité du stade Boumezrag de Chlef.

En effet, le commissaire Tahar Fekir, ancien responsable de la sécurité publique à la sûreté de wilaya, a fait l’unanimité auprès de toutes les parties concernées par ce volet important de la gestion de la compétition. Outre ses bonnes relations avec le public, il est connu pour sa gestion efficace de la sécurité dans les stades. Il dirige désormais les 160 stadiers sélectionnés dans le cadre de cette mission, avec le concours des services de la police de la sûreté de wilaya de Chlef.

C’est d’ailleurs à ce titre que les agents en question ont subi, hier, des séances de formation dispensées par des officiers spécialisés de la sûreté de wilaya de Chlef. La rencontre à laquelle ont également participé le président et des membres du comité des supporters de l’ASO Chlef, a été consacrée aux méthodes utilisées pour la protection des personnes et des biens et pour une meilleure gestion des foules et leur évacuation hors de l’enceinte sportive sans encombre.

Selon le directeur de la sécurité du stade, Tahar Fekir, les stadiers ont été responsabilisés sur le rôle qu’ils ont à jouer dans la sécurité de tous les acteurs du football, lors de chaque rencontre disputée au stade Boumezrag de Chlef.

Cette mission se fera évidemment avec le soutien des éléments de la police rompus à ce genre d’intervention. A noter que cette action de formation des stadiers fait suite à la journée de sensibilisation organisée, en septembre dernier, par la sûreté de wilaya en présence des responsables de la DJS, des clubs de la région et du stade de l’OPOW.